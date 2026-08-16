Tu dron DJI tiene multitud de modos de vuelo inteligentes, así funcionan

Cada vez es más sencillo pilotar un dron y tomar las mejores imágenes aéreas. Sobre todo en lo respecta a la cinematografía aérea. Gracias a los avances implementados por los fabricantes, podemos tomar planos con calidad cinematográfica sin ser expertos en la materia. Algo que puedes comprobar en dispositivos como el DJI mini 5 Pro, en cual incluye una serie de modos de vuelo inteligentes, con los automatiza las maniobras más complejas. A continuación te contamos en qué consisten.

Modos de Vuelo en Drones DJI

Controlar el relato cuando grabamos planos aéreos a la vez que nos dedicamos a pilotar el dron no es nada sencillo. Para ellos los usuarios de DJI cuentan con unos modos de vuelo predefinidos con los cuales pueden dedicarse a tomar las mejores imágenes sin estar pendientes del vuelo y los aspectos más técnicos del mismo. Para ellos pueden optar por el uso de esta herramienta, que les ayuda en todo momento.

El nuevo DJI Neo 2 | DJI

Dentro del ecosistema de DLI encontramos la suite FocusTrack, una tecnología enfocada en mantener siempre el encuadre sobre el sujeto que realiza la acción, mientras el dron vuela en su entorno. Lo cual le permite evitar cualquier tipo de obstáculo que se presente en su camino, con una precisión asombrosa.

En esta herramienta cabe destacar la ACtiveTrack, y su avanzada versión 360, la cual sigue al objeto rodeándolo desde cualquier ángulo y movimiento, no se limita a seguirlo simplemente desde atrás.

Si optamos por el modo Spotlight, accedemos al control híbrido, en el que el piloto puede controlar parámetros del vuelo como la altura de forma manual, mientras la cámara está fijada mecánica y no pierde el objetivo.

En el caso de Point of Interest (POI) ya sea en movimiento o si permanece estático el dron vuela alrededor, describiendo círculos perfectos alrededor del elemento.

Para conseguir los resultados más espectaculares, y dotar a las imágenes de gran dinamismo, tenemos la opción de los Quickshots. O lo que es lo mismo, patrones de vuelo predefinidos, entre los que encontramos Dronie, Órbita, Espiral, Cohete, Boomerang y el efecto Asteroide, con los que podemos realizar trayectorias complejas de corta duración, ideales para redes sociales.

Si lo que buscas, es una experiencia mucho más distendida y sofisticada, debemos usar los MarterShots, en los que simplemente con tocar la pantalla, la aeronave evalúa la escena analíticamente y encadena una serie de maniobras de gran complejidad de manera secuencial alrededor del sujeto. De manera que, de forma totalmente automática se genera un montaje completo con música y transiciones rítmicas, como si de un montaje profesional se tratara listo para ser compartido.

Si por algo destacan estos equipos es por su versatilidad, con el modo Hyperlapse podemos comprimir el tiempo y el espacio, estabilizando la imagen durante el vuelo y todo procesado directamente en el dron.

La función Waypoints, permite planificar rutas de vuelo marcando puntos exactos en un mapa, memorizando parámetros cruciales como altitud, velocidad y el ángulo del estabilizador. Esto hace posible repetir exactamente el mismo trayecto en distintas épocas del año, facilitando transiciones temporales.

Con el Control de crucero (Cruise Control) al fijar la velocidad y la dirección de avance, el usuario puede soltar los joysticks de navegación y controlar los sutiles movimientos del estabilizador de la cámara, eliminado los cambios bruscos de velocidad o rumbo, con lo que conseguimos planos de seguimiento manual fluidos