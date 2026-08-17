Shark trae a España su aspiradora más versátil

La popular firma Shark ha lanzado en España su nueva aspiradora sin cable, que llega con un diseño vertical para poder utilizarla a la manera tradicional, con un agarre de mano y que en este caso parece que es bastante versátil. Además, presume de ser ligera y contar con numerosos accesorios para llegar a los rincones más difíciles. Y todo ello con un precio que parece bastante razonable para todo lo que nos ofrece.

Precio y disponibilidad

La nueva aspiradora sin cable Shark IY143HEU llega a España con un precio bastante interesante, de 199,99 euros, hay un solo modelo que cuenta con diseño de color azul.

La nueva aspiradora de mano | Shark

Ficha técnica de la aspiradora Shark IY143HEU

Se trata de una aspiradora con batería, lo que le permite prescindir de los cables para precisamente que su uso sea extremadamente sencillo y cómodo, evitando andar enredándose con ellos mientras intentamos aspirar hasta el último de los rincones de nuestro hogar. Cuenta con una batería de 21,6 voltios que ofrece hasta 40 minutos de autonomía en el modo de funcionamiento estándar, utilizando un minicepillo no motorizado.

Su potencia varía de los 52 vatios de potencia nominal a un máximo de 181 vatios, para cargarse al completo necesita 3 horas. Es bastante ligera, ya que tiene un peso total de 3,24 kg que se reduce a 1,63 kg cuando se desacopla para utilizarse como aspiradora de mano. Sus dimensiones son de 28,5 cm de largo x 27,99 cm de ancho x 110,01 cm de alto, con un ancho de limpieza de 21,34 cm. Tiene también un depósito para polvo con capacidad de 0,66 L y un sistema de vaciado rápido con un solo toque.

La aspiradora llega con numerosas tecnologías, que la hacen perfecta para acabar con la suciedad más incrustada. Como la tecnología FloorDetect, que detecta automáticamente el tipo de superficie, ya se trate de suelos duros o alfombras y moquetas, y ajusta la velocidad del rodillo en tiempo real. Con el sistema antienredos Anti Hair Wrap, el rodillo autolimpiable elimina automáticamente los cabellos largos y el pelo de mascotas mientras se aspira, evitando que el usuario tenga que desenredarlos de manera manual.

El cabezal TurboPro Detect ofrece una succión potente combinada con el rodillo para una recogida sencilla y eficiente de residuos. Gracias a la filtración HEPA avanzada, captura y retiene más del 99,97% del polvo y los alérgenos de hasta 0,3 micras. Cuenta con iluminación LED compuesta de luces frontales en el cabezal para revelar el polvo en las zonas oscuras, algo que suele ser de mucha ayuda porque permite atacar directamente las zonas más problemáticas.