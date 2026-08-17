Los nuevos Haylou FlowLoop S33 ofrecen 100 horas de autonomía y un precio de derribo

El fabricante chino ha lanzado unos nuevos auriculares de diadema, que son su especialidad, y lo han hecho con una relación de prestaciones y precio espectacular, como suele ser habitual en este fabricante. Se trata de unos auriculares que tienen, tanto en la autonomía, como en el sonido de calidad y cancelación de ruido, sus principales puntos fuertes, aunque todo cobra sentido cuando además comprobamos que su precio es realmente asequible, y además son muy atractivos a nivel de diseño.

Ficha técnica de los Haylou FlowLoop S33

Si hay algo que nos llama la atención de estos auriculares es su enorme autonomía. Ya que estos ofrecen hasta 100 horas de reproducción de audio con una sola carga gracias a la batería de 800 mAh, permitiendo usarlos durante días enteros o incluso una semana completa de uso regular sin necesidad de conectarlos a la corriente. Incluso si activamos la Cancelación Activa de Ruido (ANC), la autonomía se mantiene en unas meritorias 70 horas de escucha ininterrumpida, eso son varios días de uso seguido.

Los nuevos Haylou Flowbuds S33 | Haylou

Además, son unos auriculares muy ligeros, ya que tienen un peso de 250 gramos, que tiene como consecuencia directa que, cuando los llevemos puestos, no ejercerán prácticamente presión sobre la cabeza, y serán más cómodos de llevar. Además, incorporan almohadillas suaves para las orejas y una estructura plegable que facilita su transporte diario en cualquier bolso o mochila. Pero también destacan por aspectos técnicos muy potentes cuando hablamos de audio.

Como su sistema de cancelación de ruido activa híbrida, capaz de reducir el ruido ambiental hasta en -45 dB. Esto los convierte en una herramienta esencial para mantener la concentración y aislarse en entornos ruidosos habituales como el transporte público, oficinas o cafeterías. Otra de las grandes ventajas que nos ofrecen estos auriculares, es que podemos escuchar música de alta resolución, o lo que es lo mismo, con una calidad extraordinaria.

Ya que cuentan con tecnología de codificación LDAC y certificación Hi-Res. Además, podemos descargarnos la aplicación HAYLOU Sound App, desde la cual es posible personalizar tanto los modos de control de ruido como la configuración del ecualizador (EQ) según nuestros gustos y preferencias de escucha. Utilizan controladores dinámicos de 40 mm con compuesto de PET, diseñados para ofrecer una respuesta transitoria más veloz, agudos cristalinos y graves profundos.

Por otro lado, integran un procesador JL7018F6 y tecnología Bluetooth 6.0, lo que nos brinda un rango de transmisión de hasta 30 metros en espacios abiertos y una alta estabilidad contra interferencia. Se trata de unos auriculares que, además de tener un diseño muy atractivo, que es también ligero, nos brindan todo lo que podemos esperar de unos buenos auriculares, sonido de alta resolución, cancelación de ruido y una autonomía única. Se pueden comprar ya en tiendas como Amazon o Aliexpress por alrededor de los 50 euros, por lo que su precio es realmente atractivo para todo lo que nos ofrece.