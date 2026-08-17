El móvil más sostenible está de vuelta, el Fairphone 6+ se presenta esta semana

La sostenibilidad es algo que preocupa cada vez a más fabricantes de smartphones, aunque hay algunos que lo han convertido en una auténtica bandera de su negocio y modelo comercial. Sin duda, Fairphone es el fabricante sostenible por excelencia, y dentro de muy poco va a presentar un nuevo smartphone, el Fairphone 6+, que se ha venido filtrando en las últimas semanas, desvelando muchos detalles. Ahora conocemos la fecha exacta de su presentación, que se producirá de forma inminente.

Se presenta mañana mismo

Y es que, dejando de lado los rumores de los últimos días, ahora Fairphone los ha confirmado parcialmente anunciando la fecha de presentación de un nuevo smartphone. No dicen abiertamente que es el Fairphone 6+, pero el juego de palabras no da lugar a dudas. Ya que hablan del Fairphone Plus More. Y nos emplazan a una presentación mañana 18 de agosto a las 13 h.

¿Qué esperamos del Fairphone 6+?

Pues bien, parece que va a ser una mejora puntual del hardware, no esperemos una revolución, de ahí que sea un modelo Plus, y no salte al 7. También hay un aumento de la memoria RAM, que ahora llega hasta las 12 GB, frente a las 8 GB de su predecesor. El resto de características parecen las mismas, como un almacenamiento de 256 GB ampliables mediante tarjetas microSD. Otro aspecto significativo será el salto de procesador, ahora contará con el Snapdragon 7s Gen 4.

En el caso de la pantalla, hay una diagonal de 6,3 pulgadas OLED LPTO, con una tasa de refresco de 120Hz. Está protegida por un cristal Corning Gorilla Glass 7i. La cámara tendrá un sensor principal de 50 megapíxeles, el Sony LYTIA 700C, con estabilización óptica de imagen. Además, habrá un sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles con un ángulo de visión de 120 grados.

La cámara selfie tiene una resolución de 32 megapíxeles, con auto enfoque. En términos de batería, contará de nuevo con una bastante moderada en capacidad, de 4415 mAh, lejos de las grandes baterías de silicio que tenemos ya en el mercado. Esta, lo mejor que tiene, es que se puede intercambiar fácilmente, para aumentar su vida útil, que es uno de los grandes rasgos que identifican a estos teléfonos.

La batería se carga con una potencia de 30 W, que alcanza el 50% de carga en apenas 30 minutos. Este nuevo teléfono llega con un grosor de 9,6mm, También llega con altavoces estéreo, Wifi 6E, Bluetooth 5.4 o NFC junto a Android 16. Se espera que su precio en Europa sea de algo más que esos 549 euros de su predecesor, simplemente porque el encarecimiento de la memoria va a ser algo clave para ese aumento de precio.