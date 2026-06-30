El Pixel Watch 5 se deja ver antes de tiempo y apunta a un lanzamiento inminente

Google todavía no ha presentado el Pixel Watch 5, ni siquiera ha dejado caer una pista oficial sobre su próxima generación de relojes inteligentes. Sin embargo, el dispositivo ya empieza a moverse por los canales habituales previos a cualquier lanzamiento importante.

Por si no lo sabías,cuando un producto aparece en registros regulatorios, especialmente en la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, suele ser una señal bastante clara de que su desarrollo está ya en una fase muy avanzada. Principalmente porque es el último paso antes de lanzarlo al mercado.

El Pixel Watch 5 está a la vuelta de la esquina

En este caso, la documentación de la FCC ha dejado ver cuatro nuevos dispositivos vinculados a Google. Los archivos no mencionan expresamente el nombre comercial Pixel Watch 5, pero las referencias numéricas coinciden con las que ya habían aparecido anteriormente en la base de datos de la Oficina de Normas de la India. Por tanto, todo apunta a que estamos ante las distintas variantes del próximo reloj inteligente de la compañía.

Las nomenclaturas que han salido a la luz son G0F3Y, G1XJ6, G25QD y GFW3R. Así que lo más probable es que el Pixel Watch 5 llegue en dos tamaños diferentes y que cada uno de ellos cuente con una versión WiFi y otra con conectividad LTE.

El paso por la FCC no suele revelar grandes sorpresas en cuanto a diseño, funciones de salud o novedades de software, pero sí confirma algo importante: el reloj ya ha superado uno de los trámites necesarios para poder venderse en Estados Unidos. Y eso significa que Google tiene la maquinaria bastante preparada para su lanzamiento comercial.

Además, según la documentación de la FCC, las solicitudes de aprobación se tramitaron inicialmente durante el mes de abril. Así que todo apunta a que el Pixel Watch 5 formará parte del próximo gran evento de hardware de Google, que en los últimos años se ha movido en fechas de verano, especialmente durante el mes de agosto.

Si la compañía mantiene una estrategia similar, no sería extraño que el reloj se presentase junto a sus nuevos móviles Pixel. Respecto a sus características, las filtraciones más recientes apuntan a que el Pixel Watch 5 podría estrenar un nuevo procesador Tensor diseñado específicamente para relojes inteligentes.

Pero lo cierto es que de momento es un rumor, y habrá que esperar a que Google ofrezca más información. Seguramente en agosto, por lo que ya queda poco para conocer todos los secretos del Pixel Watch 5.