Philips lanza un monitor gaming QD-OLED 4K a 240 Hz que apunta a la gama más alta

Philips amplía su catálogo de monitores gaming con el nuevo Philips Evnia 32M2N8900P, un modelo que apunta a la gama más alta. ¿Sus armas? Una pantalla QD-OLED de cuarta generación, resolución 4K, una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de apenas 0,03 milisegundos.

El nuevo monitor de la familia Evnia cuenta con una diagonal de 31,5 pulgadas y una resolución de 3840 x 2160 píxeles, por lo que es perfecto para los más gamers. Y viendo lo que ofrece, estamos ante uno de los mejores monitores para jugar de est 2026.

Un panel QD-OLED 4K de cuarta generación

Como no podía ser de otra manera, el Philips Evnia 32M2N8900P incorpora Ambiglow con inteligencia artificial. Este sistema analiza el contenido que aparece en pantalla y adapta la iluminación situada en la parte trasera del monitor para extender sus colores hacia la pared. De esta manera, las partidas pueden resultar más envolventes, especialmente al jugar con poca luz. La iluminación cambia de forma dinámica según las imágenes, los tonos y la acción mostrada en el panel.

Podrás crear diferentes zonas de iluminación y sincronizar las luces de la habitación con el contenido del monitor. Y todo se gestiona desde la aplicación Philips Evnia Precision Center, desde la que también es posible configurar el panel, modificar opciones relacionadas con los juegos y personalizar la iluminación.

Pasando al apartado técnico, para empezar, el monitor gaming Philips Evnia 32M2N8900P apuesta por un panel QD-OLED de cuarta generación. Esta tecnología combina los negros profundos y el contraste de los paneles OLED con una reproducción del color especialmente amplia y precisa.

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Además, ofrece color real de 10 bits, lo que permite mostrar transiciones y degradados más suaves, evitando en gran medida la aparición de bandas de color en escenas complejas. También cuenta con la certificación DisplayHDR True Black 500 que garantiza la mejor representación de las escenas oscuras sin sacrificar los detalles. A esto se suma la tecnología Ultra Wide Color y una cobertura del 99,5 % del espacio de color DCI-P3 y del 97,7 % de Adobe RGB.

Y ojo, que la pantalla del Philips Evnia 32M2N8900P es un panel QD-OLED 4K y encima, el nuevo monitor Evnia alcanza una frecuencia de actualización de 240 Hz, permitiendo que la imagen se actualice hasta 240 veces por segundo. Destacar que cuenta on un tiempo de respuesta de 0,03 milisegundos, y también es compatible con NVIDIA G-SYNC, una tecnología que sincroniza la frecuencia de actualización con los fotogramas generados por la tarjeta gráfica para reducir problemas como el tearing o los tirones.

Cerramos con una conectividad muy completa y que incluye puerto DisplayPort 2.1 y HDMI 2.1. También incluye un puerto USB-C capaz de suministrar hasta 65 W de potencia.

Disponibilidad y precio

El Philips Evnia 32M2N8900P ya está disponible por 1.099,90 euros. Es un precio elevado, pero promete ser uno de los mejores monitores gaming de 2026.