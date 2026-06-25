Apple pone su tienda online en pausa: podrían llegar nuevos precios, productos o promociones

Sorpresa con Apple, ya que su tienda online ha dejado de estar disponible temporalmente en España y en otros mercados. Al intentar acceder a la Apple Store, la compañía muestra su habitual mensaje «Enseguida volvemos», acompañado de una explicación en la que asegura que está realizando cambios en la web.

Esto suele ser habitual cuando presenta nuevos productos, ya que suelen aparecer al momento en la web para realizar reservas. De esta manera, es habitual que Apple desactive su tienda durante unas horas cuando necesita actualizar los precios, introducir nuevos productos, modificar las configuraciones disponibles o activar una campaña promocional. Por ello, todo apunta a que la compañía prepara algún anuncio o cambio relevante.

Apple podría estar preparando su promoción para estudiantes

La primera explicación estaría relacionada con la campaña anual Back to School. Apple utiliza esta promoción para incentivar la compra de ordenadores Mac y determinados modelos de iPad entre estudiantes, profesores y otros miembros del sector educativo.

Además de los descuentos educativos habituales, la compañía suele incluir algún regalo adicional. En ediciones anteriores ha ofrecido tarjetas regalo, auriculares AirPods, productos Beats o accesorios para el iPad, dependiendo del país y del dispositivo adquirido.

Por lo que el cierre de la tienda podría servir para activar finalmente esta oferta en Estados Unidos y Canadá. No obstante, el hecho de que la Apple Store española también aparezca temporalmente fuera de servicio abre la posibilidad de que Apple esté preparando cambios para varios mercados al mismo tiempo.

Una subida de precios es otra posibilidad

Esta parte te gustará menos, pero la segunda opción resulta menos atractiva para quienes estén pensando en comprar un iPhone, un iPad o un Mac. Apple podría estar preparando una subida de precios motivada por el encarecimiento de componentes esenciales como la memoria RAM y el almacenamiento.

Tim Cook reconoció recientemente que los incrementos de precios se habían vuelto “inevitables” debido al fuerte aumento de los costes de la memoria y las unidades de almacenamiento. Y, por otro lado Mark Gurman, periodista de Bloomberg y uno de los referentes en todo lo relacionado con Apple, ya ha dejado claro que la compañía podría subir precios antes de lo que imaginamos.

De esta manera, Apple podría aprovechar el cierre temporal para modificar directamente las tarifas de algunos productos. Pero lo único que podemos hacer de momento es tener paciencia y ver con qué nos sorprende Apple. Igual hasta presentan algún producto…