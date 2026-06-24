Xiaomi entra en el mercado de los NAS con su nueva solución de almacenamiento

Xiaomi sigue ampliando su enorme catálogo de productos para ofrecer una variedad increíble. Y ahora, la compañía china ha anunciado Xiaomi Intelligent Storage, su primer dispositivo de almacenamiento conectado a la red, más conocido como NAS, pensado para centralizar archivos, fotografías, vídeos y copias de seguridad dentro del hogar o de una pequeña oficina.

La idea de Xiaomi no resulta sorprendente si tenemos en cuenta el tamaño de su ecosistema. La marca ofrece móviles, tabletas, televisores, cámaras de vigilancia, ordenadores y todo tipo de dispositivos conectados. Un NAS propio puede convertirse en el centro que permita guardar y compartir los archivos generados por todos estos equipos sin depender exclusivamente de servicios de almacenamiento en la nube.

Y, como viene siendo habitual, el Xiaomi Intelligent Storage debutará en China a través de una campaña de financiación colectiva que se celebrará entre el 1 y el 8 de julio de 2026. El proyecto solo seguirá adelante si alcanza el objetivo económico establecido por la compañía.Pero, viendo todo lo que ofrece, apunta a que será un exitazo.

Ficha técnica del Xiaomi Intelligent Storage

Xiaomi Intelligent Storage apuesta por un diseño de doble bahía. Esto significa que utiliza dos unidades de almacenamiento, una configuración perfecta para facilitar tanto la ampliación de capacidad como la creación de copias redundantes para proteger los datos en caso de que falle uno de los discos.

Aunque todavía faltan por conocer buena parte de sus especificaciones, Xiaomi Intelligent Storage se integrará con otros productos de la marca. Seguramente permitirá realizar copias de seguridad automáticas de fotografías y vídeos desde móviles Xiaomi, además de reproducir contenido en televisores y otros dispositivos conectados.

Xiaomi Intelligent Storage | Xiaomi

De momento, habrá que esperar al inicio de la campaña para conocer todas sus características. Tampoco sabemos si Xiaomi lanzará posteriormente una versión internacional. Lo que si podemos confirmar es que la compañía comercializará el dispositivo en tres versiones.

El Xiaomi Intelligent Storage de entrada ofrece 4 TB de almacenamiento mediante dos unidades de 2 TB, mientras que la variante intermedia alcanza los 8 TB gracias a dos discos de 4 TB. La versión más completa eleva la capacidad hasta los 16 TB utilizando dos unidades de 8 TB.

Respecto a los precios El Xiaomi Intelligent Storage de 4 TB tendrá un precio promocional de 2.299 yuanes, unos 280 euros al cambio directo. Una vez terminada la campaña, su precio recomendado ascenderá a 3.499 yuanes, aproximadamente 425 euros.

La versión de 8 TB estará disponible durante la financiación colectiva por 2.899 yuanes, unos 350 euros, frente a un futuro precio recomendado de 4.499 yuanes, cerca de 545 euros. Por último, el modelo Professional de 16 TB costará inicialmente 4.699 yuanes, alrededor de 570 euros, aunque su precio comercial posterior se situará en 6.999 yuanes, aproximadamente 850 euros.