DJI desvela el diseño de su primer Avata de 360 grados

El fabricante de drones DJI ha mostrado al mundo el diseño de su próximo lanzamiento, uno de los más importantes en los últimos años. Y es que como hemos podido comprobar meses atrás, los drones con cámaras de 360 grados son cada vez más populares en el mercado. Y el mayor fabricante de drones del planeta no podía seguir más tiempo sin uno de estos modelos en el mercado. Ahora no solo confirma la existencia del Avata 360, sino además nos muestra con todo detalle el diseño de este nuevo dron.

Así será el aspecto del DJI Avata 360

Realmente tenemos un diseño que aunque sigue la tendencia de los anteriores Avata, la realidad es que también nos recuerda bastante al DJI Neo 2, con unos protectores de hélices bastante gruesos. Aunque obviamente la estrella es la cámara de fotos en este modelo. Porque esta será capaz de grabar vídeos de 360 grados, y lo mejor de todo, deberíamos tener un control total sobre ella gracias a las nuevas gafas con las que equipará DJI a su dron.

Sin duda en el vídeo compartido en redes sociales por DJI podemos apreciar que esta cámara cuenta con una lente de 180 grados, que no sabemos si estará flanqueada por otra del mismo ángulo de visión, y que se combinará en determinadas posiciones del gimball para grabar en 360 grados. Lo que es evidente es que la cámara visualmente es muy diferente de las que solemos encontrar en los Avata.

Junto al dron encontramos también los accesorios habituales en los Avata, aparte obviamente del pack de 3 baterías de los packs vuela más, tenemos también el mando en forma de joystick, que sin duda es la manera más divertida de controlar estos drones. Y por supuesto las gafas, que parecen unas N3 de DJI. Por el momento es evidente que el dron debe estar ya listo para ser presentado, porque por lo que vemos en el teaser de DJI, está listo para la acción.

Un nuevo dron que no debería tardar mucho en ser presentado por DJI, que normalmente no suele mostrar tan claramente el diseño de sus drones antes de presentarlos. Pero es evidente que están especialmente orgullosos de su futuro Avata de 360 grados para mostrarlo con este nivel de detalle.

El mercado de drones de 360 grados poco a poco está creciendo. Y es que son capaces de ofrecer una experiencia inmersiva más completa. Es de esperar que el movimiento de la cabeza nos permita movernos libremente en esos 360 grados visión de la cámara del dron. No sabemos si podremos hacerlo en pleno vuelo, o bien si será algo que disfrutemos solo en la reproducción de los vídeos desde las gafas.

Pero es evidente que es un aliciente que aporta más libertad creativa a los creadores de contenido. Ya que no tendrán que renunciar a ninguna perspectiva de la grabación. La cámara grabará todo a su alrededor, y esos 360 grados de vídeo serán potenciales materiales para usar en nuestros contenidos.