Reciclar y crear tu propio filamento para tu impresora 3D en casa ya es posible con este gadget que arrasa en Indiegogo

Sin duda la impresión 3D se ha convertido en algo al alcance de muchos de nosotros, no es raro que nivel doméstico muchas familias y creen figuras con la resina que suele utilizarse a modo de filamento. Unos por entretenimiento, otros por negocio, la realidad es que este tipo de impresión ha avanzado tanto que ya está al alcance de cualquiera. Es precisamente esa popularidad la que lleva a evolucionar la tecnología, hasta el punto de que ahora nos encontramos con un dispositivo que hace algo impensable hasta hace poco, reciclar y fabricar filamento para nuestros proyectos, y todo desde casa.

Filamento para nuestros proyectos bajo demanda

Sin duda es algo que fomenta dos cosas, ser independientes a la hora de acceder a filamento para nuestras creaciones, y en segundo lugar es algo que mejora nuestra contribución al planeta, reciclando filamento y por tanto evitando generar nuevas emisiones con nuevo material, el reciclaje siempre es la respuesta, y en este caso nos brinda muchas posibilidades sobre todo porque podemos generarlo desde casa.

Se llama Creality Filastudio, es un sistema se compone de dos máquinas principales complementarias la M1 (Filament Maker) y la R1 (Filament Shredder). Por un lado tenemos el R1 Filament Shredder, que es la trituradora y secadora del material que vamos a reciclar. Gracias a ella podemos iniciar la trituración y el secado de los plásticos en un solo paso continuo, eliminando la necesidad de tratamientos adicionales.

Transforma las purgas y restos de otras impresiones en partículas uniformes de 4 mm o menos, asegurando que el material está 100% listo para una producción de filamento estable. Y es que sirven casi todos los materiales de descarte de otras impresiones. Está diseñada para procesar sin problemas purgas y trozos de plástico irregulares de hasta 2 cm. En el caso de las piezas más grandes, sólidas o redondeadas, a veces puede ser necesaria una pequeña preparación manual previa para ser fragmentadas

Por otro lado tenemos el M1 Filament Maker, que viene a ser algo así como la impresora de filamento, la que lo crea finalmente. La M1 toma los gránulos triturados por la R1, o pellets vírgenes, y los extruye para convertirlos en nuevo filamento. Es capaz de producir filamentos de manera continua con un rendimiento de hasta 1 kg por hora. Ofrece una excelente tolerancia de diámetro de ±0.05 mm, el diámetro varía dependiendo entre 1.70-1.80 mm con PLA virgen y 1.65-1.80 mm con material reciclado.

Puedes crear incluso filamentos perfumados

Permite combinar pellets vírgenes con masterbatch o polvos para crear filamentos multicolores, con brillos o con colores corporativos exactos. Soporta la adición de polvo de té, café, madera, cáscaras de nuez, oliva o flores para lograr filamentos perfumados y acabados orgánicos. Es posible agregar fibra para crear filamentos técnicos más resistentes.

Eso sí, no es un conjunto para cualquiera, ya que podemos comprar este conjunto de dispositivos en Indiegogo, donde acaba de estrenar su campaña de crowdfunding por unos 1000 euros al cambio. También se pueden comprar por separado, y por supuesto, recuerda que son dispositivos pensados para usar junto a nuestra impresora 3D, de tal forma que aprovechemos el reciclaje para aprovechar un ciclo de reutilización de los restos de las impresiones para generar filo nuevo, algo que a la larga puede permitir amortizar este equipo de generación de filo de forma más rápida.