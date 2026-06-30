Dreame es una marca que conocemos especialmente por sus robots aspiradores, aspiradoras sin cable y soluciones inteligentes para el hogar. Pero la compañía acaba de dar un paso de lo más interesante fuera de su terreno habitual con el lanzamiento de Dreame Chrona, una máscara fotónica antienvejecimiento que aterriza en España pra acercar al usuario una experiencia de cuidado facial inspirada en los tratamientos de spa, pero desde casa y sin complicaciones.

La nueva Dreame Chrona llega con un precio de 349 euros y ya está disponible a través de la web oficial de Dreame, Amazon y distribuidores autorizados seleccionados. ¿Y su gran atractivo? Esta máscara de belleza facial cuenta con un sistema de terapia de luz 3D, que combina diferentes longitudes de onda para responder a distintas necesidades de la piel.

Dreame Chrona, la máscara antiedad que querrás comprar

Una solución completa que tiene propiedades antiedad, pero también pone el foco en la luminosidad, las rojeces, las imperfecciones, el tono desigual o la recuperación de la piel tras la exposición solar. Para ofrecer la mejor experiencia, la máscara facial Dreame Chrona apuesta por un sistema de 4+1 modos sinérgicos, lo que significa que podrás elegir entre varios tratamientos de luz en función de lo que necesite tu piel en cada momento. El modo Rejuvenecer combina luz roja de 630 nm con luz infrarroja cercana de 850 nm, una configuración orientada a mejorar el aspecto de la firmeza y reducir las líneas de expresión.

Dreame presenta Chrona, su nueva máscara LED antiedad para usar en casa |

El modo Calmar utiliza luz azul de 465 nm y está enfocado a pieles con tendencia a imperfecciones. Su objetivo es ayudar a que la piel luzca más limpia y equilibrada, perfecto en épocas de calor, cuando el sudor, el protector solar o los cambios de temperatura pueden favorecer la aparición de brotes. Por su parte, el modo Equilibrar recurre a la luz verde de 530 nm para ayudar a reducir el enrojecimiento visible y favorecer un cutis más uniforme.

También encontramos un modo Iluminar con luz amarilla de 590 nm, pensado para mejorar la luminosidad natural de la piel y ayudar a conseguir un tono más homogéneo. Finalmente, el modo Restaurar combina varias longitudes de onda en un tratamiento más completo, orientado a mejorar la apariencia general del rostro.

Y lo mejor de todo es que Dreame Chrona es que no exige rutinas largas. Solo necesitarás sesiones de 10 a 15 minutos, de 3 a 7 veces por semana, con resultados iniciales que podrían apreciarse a partir de las cuatro semanas, aunque siempre dependerá del tipo de piel, la constancia y el uso que haga cada persona

Para lograrlo, Chrona cuenta con 280 chips LED de grado médico y una fuente de luz con un 99,9% de pureza, según los datos de la compañía. Estos LED forman una matriz que cubre todo el rostro para ofrecer un tratamiento uniforme.

Además, la máscara no se apoya directamente sobre la piel de la misma forma que otros modelos rígidos, sino que apuesta por un ajuste ergonómico tridimensional que mantiene una distancia de aproximadamente 1 cm respecto al rostro.

La máscara está fabricada en silicona líquida suave y pesa 338 gramos, mientras que el controlador independiente se queda en 72 gramos.Otro detalle interesante es que Dreame Chrona es inalámbrica. Funciona con un controlador independiente y dos baterías de 2.000 mAh, lo que permite alternarlas para alargar el uso. Y cada batería ofrece hasta 60 minutos de autonomía, por lo que tendrás margen de sobra para varias sesiones antes de tener que cargarla de nuevo. Destacar que la carga se realiza mediante USB tipo C.

Un producto muy curioso y que puedes comprar por 349 euros. ¿El gadget antiedad definitivo?