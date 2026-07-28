Estos rastreadores GPS te evitarán sustos innecesarios durante tus vacaciones

Las vacaciones están para desconectar, pero perder una maleta, no recordar dónde has aparcado el coche o descubrir que la bicicleta ya no está donde la dejaste puede arruinarte el viaje en cuestión de segundos Y para ello están los localizadores GPS, dispositivos de pequeño tamaño que te ayudarán a tener localizado todo lo importante.

Eso sí, no todos funcionan de la misma manera. Por un lado, hay rastreadores con GPS integrado y conexión móvil, como los modelos de Invoxia. Por otro, existen pequeños accesorios como el AirTag de Apple, que recurren al Bluetooth y a una red colaborativa de dispositivos cercanos. Ambos pueden evitarte más de un susto durante tus vacaciones, pero conviene saber qué puedes esperar de cada tecnología.

Un rastreador GPS para controlar vehículos y objetos importantes

Los localizadores GPS son la mejor opción cuando necesitas conocer la posición de un objeto aunque se encuentre lejos de ti. Estos dispositivos combinan un sistema de posicionamiento con una conexión móvil para enviar su ubicación a una aplicación instalada en tu teléfono.

La principal ventaja frente a un accesorio Bluetooth es que no depende de que haya un teléfono compatible pasando cerca. El rastreador se comunica mediante su propia conexión, por lo que puede ofrecer una posición de forma mucho más independiente e incluso realizar un seguimiento más frecuente.

Rastreador GPS | Invoxia

¿Cómo funcionan? Con una tarjeta SIM integrada. La mayoría de marcas te incluyen 6 meses a un año de servicio gratis, y luego pagarás una pequeña suscripción para mantener el servicio. Respecto al modelo a elegir, uno de los fabricantes más conocidos dentro de este sector es Invoxia, que cuenta con diferentes rastreadores pensados para coches, motocicletas, bicicletas, equipaje, mascotas y otros objetos de valor.

Ahora tiene algunos productos de oferta en Amazon, como su rastreador estrella para que controles en todo momento dónde está tu coche o maleta. Además, en su web ahora tienen ofertas en reacondicionados, por lo que no dejes escapar la oportunidad.

Los accesorios tipo AirTag son ideales para maletas, mochilas y llaves

Para la mayoría de los pequeños despistes habituales durante las vacaciones no necesitas un rastreador GPS completo. En muchos casos será suficiente con un AirTag de Apple o con alguno de los localizadores Bluetooth compatibles con las redes de Apple o Google.

La gran diferencia es que el AirTag y otros rastreadores no incorporan una conexión móvil ni transmite su posición directamente mediante GPS. El dispositivo emite una señal Bluetooth que pueden detectar los iPhone, iPad y Mac cercanos que forman parte de la red Buscar.

El Moto Tag en un bolso | Motorola

Cuando alguno pasa cerca, envía de forma cifrada la ubicación aproximada del AirTag para que puedas consultarla desde tu cuenta. Apple asegura que esta red está formada por más de mil millones de dispositivos. Lo mismo en Android.

¿Qué modelos elegir? Si tienes un iPhone, la opción más lógica es un AirTag de Apple, Y en el caso de que tengas un Android, independientemente del modelo y marca, el mejor rastreador que puedes comprar es el Motorola Moto tag.

Ahora que ya sabes la diferencia, elige el modelo que mejor te convenga para disfrutar de unas vacaciones con tranquilidad y sin sobresaltos inesperados.