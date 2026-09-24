Las Xiaomi Pad 9 y Pad 9 Pro son oficiales con baterías más grandes

Las tabletas más avanzadas de Xiaomi ya son una realidad, la marca china ha presentado la novena generación de sus modelos Pro, con grandes pantallas, baterías muy capaces y el mejor rendimiento posible, llegando a competir con ordenadores portátiles. Se trata de dos nuevos modelos que incorporan el hardware más avanzado en este segmento, y que son las compañeras perfectas de los nuevos Xiaomi 18 Pro que hemos conocido hoy.

Ficha técnica de la Xiaomi Pad 9

El modelo estándar llega con una pantalla de 11,2 pulgadas, en este caso con tecnología LCD; por lo que los paneles AMOLED deberán esperar. Esta tiene una resolución muy elevada de 3.2K, así como una tasa de refresco adaptativa que llega hasta los 144 Hz, por encima de la media del mercado. El brillo máximo de la pantalla es de 1.000 nits. Cubre toda la gama de colores de DCI-P3 y es compatible con color de 12 bits.

Xiaomi Pad 9 y Pad 9 Pro | Xiaomi

Tiene el mismo procesador de su predecesora, el Snapdragon 8s Gen 4, un buen chip de alto rendimiento para la gama alta. Tiene una batería bastante grande, de 9720 mAh, con una potencia de carga de 45 W. Es una tableta muy delgada, con un perfil de solo 5,75 mm, y un peso de 485 gramos. A nivel inalámbrico, cuenta con Wifi 7 de alta velocidad, así como Bluetooth 6 de última generación. La cámara trasera es de 50 megapíxeles, mientras que la delantera es de 13 megapíxeles. Se estrena con Android 17 bajo la capa HyperOS 4. Su precio parte de los 392 euros para la versión de 8 GB + 128 GB.

Ficha técnica de la Xiaomi Pad 9 Pro

Este modelo llega con una pantalla aún más grande, en ese caso de 12,5 pulgadas, también con tecnología LCD, y una tasa de refresco de 144 Hz. La resolución es de 3.2K, muy elevada desde luego, y el mismo brillo de su compañera de gama, con 1.000 nits. A nivel de rendimiento, es aún más potente que su compañera de gama. Y es que cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Xiaomi Pad 9 y Pad 9 Pro | Xiaomi

Llega con un sistema de refrigeración que utiliza el grafito para una superficie de 22.000 mm cuadrados, lo que se traduce en un funcionamiento más templado incluso en los momentos de máxima exigencia. La batería en este caso es más grande todavía que la de su predecesora, alcanzando una capacidad de las más altas de su categoría.

Esta llega a los 11.000 mAh, recordemos que la anterior generación contaba con una batería de 9.200 mAh. Esta se puede cargar con una potencia de 67 W con cables, y sin ellos de hasta 22,5 W, lo que no está nada mal para una tableta de este tipo. Este modelo llega con seis altavoces estéreo, que son dos más que los de su predecesora. El grosor de este modelo es de 5,8 mm, mientras que el peso es de 580 gramos. Por supuesto, se estrena con Android 17 e HyperOS 4 como capa de personalización. Su precio parte de los 499 euros para la versión de 8 GB + 128 GB.