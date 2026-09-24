Meta presenta nuevas Ray-Ban con IA: ahora sin cámara y una versión VR

Las gafas con IA están de moda, y es sobre todo gracias a Meta, que ha creado un producto que por fin los consumidores ven práctico de utilizar en el día a día. Unas gafas con aspecto corriente, pero que encierran una serie de características que las hacen únicas, y totalmente conectadas con el mundo mediante la IA más sofisticada. Ahora Meta ha dado un paso más allá y ha presentado nuevos modelos, y con ellos, la marca alcanza nada menos que 100 referencias equipadas con funciones inteligentes. Vamos a repasar los lanzamientos que acaba de anunciar Meta.

Ray-Ban Meta Audio

Son las que se filtraron hace unos días, y sobre todo destacan por prescindir de la cámara integrada. Son las primeras gafas de la marca enfocadas en audio abierto (open-ear) con IA integrada. Ofrecen hasta 12 horas de autonomía, soporte para lentes graduadas y un diseño liviano en las nuevas monturas Clubmaster y Burbank. Cuentan con hasta 12 horas de autonomía con una carga completa. Presumen de tener las monturas más finas y ligeras desarrolladas en la línea Ray-Ban Meta.

Tercera generación de las Ray-Ban Meta

Esta nueva generación ofrece la mayor autonomía dentro de la línea Ray-Ban Meta, un diseño más fino y un botón de acción dedicado para interactuar con Meta AI. Ahora hay nuevos estilos, como son Aviator y Zena. Se añaden muchos más estilos a estos modelos, como ediciones especiales en color marfil por Kylie Jenner, una colaboración con la estrella LISA, nuevas monturas (Capri, Nova, Adventurer) y la edición limitada Meta Fury. Destacan por contar con más autonomía que nunca con una carga completa.

Tercera generación de las Ray-Ban | Meta

Ambos modelos, las Audio y la tercera generación de las Ray-Ban Meta, pueden grabar y reproducir vídeo con audio espacial de 360° en Dolby Atmos directamente desde el dispositivo. Incorporan software de asistencia auditiva para adultos con pérdida leve o moderada, con opciones de configuración para audio mono y ajuste de balance de audio entre ambos oídos. Integran un panel táctil personalizable, por ejemplo, al mantener pulsado, para iniciar funciones de uso habitual.

Nuevas Meta VR Glasses

Sin duda, ha sido la gran novedad de este nuevo evento Meta Connect, que ha desvelado unas gafas mucho más sofisticadas y destinadas a un uso bastante diferente. Tienen un diseño ultraligero; solo pesan 100 gramos. Tienen un peso cinco veces menor que las Meta Quest 3 gracias a una arquitectura en dos piezas que traslada los procesadores y la batería a un módulo externo para el bolsillo o cinturón.

Meta VR Glasses | Meta

Cuentan con pantalla micro-OLED 5K Infinite Display y se controlan mediante la mirada y gestos manuales sin necesidad de mandos. Además, permiten proyectar múltiples pantallas virtuales sobre cualquier escritorio. La tecnología Hologram integra un avatar digital fotorrealista en tiempo real que se genera a partir de una foto tomada con el teléfono para llamadas inmersivas.

Con ellas podemos trabajar virtualmente, ya que la navegación se realiza mediante el seguimiento de la mirada y gestos de las manos, prescindiendo de mandos físicos. Tienen un sistema de entrada táctil integrada que permite convertir cualquier mesa o escritorio en un teclado y panel táctil virtual. Además, pueden desplegar una o varias pantallas gigantes virtuales en cualquier lugar y conectar otros dispositivos para ampliar sus escritorios. Se pueden controlar mediante comandos de voz con Meta AI, y así poder organizar el espacio o reproducir películas en plataformas como Disney+, YouTube, HBO Max y Prime Video.

Sobre su precio y disponibilidad, estarán a la venta en la primavera de 2027 por 1.299 dólares, de momento no sabemos si en ese momento estarán disponibles en España o nos tocará esperar un poco más para poder disfrutar de ellas.