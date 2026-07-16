El primer dispositivo de OpenAI es un peculiar teclado, y ya está a la venta en España

Ayer precisamente os contábamos que una nueva filtración había desvelado cuál sería la naturaleza del primer dispositivo con IA de Open AI, alimentado por ChatGPT. Según el analista Mark Gurman, este sería un altavoz sin pantalla, con propiedades para mostrar movimiento. Y hoy nos hemos visto sorprendidos por un giro inesperado de los acontecimientos. Ya que la compañía ha lanzado en España su primer dispositivo de hardware, que es un teclado, pero no como los que estáis pensando, sino con un uso totalmente diferente y anclado a la IA.

Precio y disponibilidad

Este nuevo teclado de OpenAI, el Codex Micro, ya se puede comprar en España, aunque el precio aparece en dólares, concretamente 230. Lo que al cambio son unos 200 euros, sin duda un dispositivo exclusivo en todos los sentidos a pesar de lo sencillo de su uso.

Codex Micro | Open AI

Así es Codex Micro, el primer dispositivo de Open AI

Estamos ante un teclado, que en realidad se describe como un centro de control físico, que ha sido diseñado Work Louder y OpenAI, optimizado para interactuar de forma táctil y directa con agentes de inteligencia artificial mediante el software ChatGPT Codex. Sin duda es un dispositivo que ya en su aspecto externo tiene una gran personalidad propia, ya que ofrece un diseño moderno que es perfecto para integrar en un escritorio techie.

Las teclas del dispositivo, denominadas Agent Keys, cuentan con iluminación RGB para indicar de forma visual el estado del agente (si está pensando, ejecutando, esperando o listo) antes de que el usuario cambie de pestaña o chat en su pantalla. El teclado es una especie de centro de control para usar con IA, incluyendo no solo teclas y botones, sino también un selector giratorio.

Codex Micro | Open AI

Que permite configurar la capacidad y el nivel de razonamiento del modelo sobre la marcha, aumentándola para tareas complejas que requieran profundidad o manteniéndola baja para tareas más ágiles y sencillas. También hay un joystick pplanar, que ha sido diseñado para activar habilidades y flujos de trabajo de Codex al instante. Las teclas de comando son teclas mecánicas destinadas a accesos directos rápidos de acciones frecuentes, como aceptar, rechazar, pulsar para hablar o iniciar un nuevo chat.

El teclado está fabricado con aluminio y policarbonato CNC, con una base chorreada con arena y anodizada. Las teclas están fabricadas en PBT y PC con interruptores de POM/POK y un capuchón de goma para el joystick. Hay dos versiones, una con clic y otra silenciosa. A nivel de conectividad, nos ofrece conexión dual por Bluetooth y USB-C, siendo compatible tanto con el sistema operativo MacOS como Windows.

Un dispositivo sorprendente, que seguramente no ha sido diseñado para las masas, sino para un público más concreto y muy ligado a la tecnología, programación o creación de contenidos, pero que desde luego ha levantado mucha expectación y no estaba en el radar de nadie.