El Motorola Signature 27 marca un antes y un después con su nuevo diseño

Motorola acaba de presentar su móvil más trascendente en los últimos años, y no hablamos a nivel mediático, que también, sino de estrategia e impacto en su propia gama. Un terminal que anticipa grandes cambios en el diseño de los teléfonos de Motorola, y que estamos seguros de que va a suponer un antes y un después para la marca en su apuesta premium. Y es que la asociación con Bang & Olufsen es uno de los grandes catalizadores de esa revolución silenciosa que está introduciendo la marca en su gama.

Ficha técnica del Motorola Signature 27

Aunque ya es oficial, Motorola no ha desvelado todos los detalles completos de este teléfono, pero sí que ha mostrado lo más importante, su diseño y características importantes, esas que hacen de él un teléfono único para la marca. Y en el aspecto exterior, el cambio es espectacular, y nada tiene que ver con el conservador diseño que ha mantenido la marca durante años en todas sus gamas.

Ahora el módulo de cámara ocupa todo el tercio superior, y los sensores se distribuyen de una manera asimétrica, algo que le da un toque atractivo y fresco al dispositivo. En términos de funcionalidades, es un teléfono que va un paso más allá con la IA, no solo integrando Gemini de Google, sino también Gemini Omni y Lyria, dos variantes de la IA de Google que nos permiten crear imágenes y vídeos, así como editarlos con la máxima calidad, a nivel profesional.

En el caso de Lyria podemos generar música fácilmente gracias al potencial de la inteligencia artificial de los de Mountain View. En lo que se refiere a la fotografía, el teléfono va a estar equipado con unos potentes sensores. Destaca el teleobjetivo de periscopio de de 200 megapíxeles, que permite dejar pasar mucha luz y ofrece un gran detalle incluso ampliando la imagen. Una cámara que se vale de la IA para grabar vídeos con la mejor calidad posible.

Máxima potencia

Este nuevo Signature 27 presume de la máxima potencia posible en un móvil Android hoy en día, ya que cuenta con el procesador más rápido y reciente de Qualcomm. Como es el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que nos va a brindar la máxima capacidad de rendimiento a un conjunto ya de por sí muy bien dotado. Gracias a él, puede ejecutarla con mucha solvencia y en local, sin tener que acudir a servidores externos si es necesario. Un procesador que además es extremadamente eficiente, capaz de ofrecer más rendimiento con un consumo de energía mínimo.

De hecho, cuenta con un nuevo sistema de refrigeración denominado ArcticMesh, que utiliza el metal líquido para enfriar el dispositivo. Por supuesto, una de sus grandes virtudes es la nueva asociación con Bang & Olufsen, que permite dotar al sonido de este teléfono no solo de más envergadura, algo que se echa de menos en general en los smartphones, sino también de un punto cristalino y de alta fidelidad. Por último, Motorola ha anunciado que contará con 7 años de actualizaciones de sistema operativo Android, comenzando por Android 17. No hay precio todavía, ni fecha de lanzamiento, pero sí colores disponibles cuando esté a la venta, los PANTONE Coal Smoke, y PANTONE Capulet Green.