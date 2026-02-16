Los Huawei FreeBuds Pro 5 llegarán a España muy pronto

Huawei ya ha puesto fecha a uno de sus auriculares más populares. Los Huawei FreeBuds Pro 5 se presentarán oficialmente a nivel internacional el próximo 26 de febrero en Madrid, unos días antes del MWC de Barcelona.

Recordemos que estos auriculares Huawei FreeBuds Pro 5 ya están a la venta en Asia. Y ahora, tras debutar en China el pasado noviembre, los nuevos auriculares premium de la marca aterrizan en Europa con importantes mejoras técnicas.

Qué esperar de los Huawei FreeBuds Pro 5

Destacar que no habrá cambios estéticos o en su hardware. Por lo que, Huawei mantiene el formato in-ear con tallo, pero refina líneas y acabados para ofrecer una sensación más cuidada. En cuanto a la resistencia, los auriculares cuentan con certificación IP57, mientras que el estuche ofrece IP54, por lo que no te tendrás que preocupar por el uso diario o salpicaduras de sudor.

En cuanto al sonido, los Huawei FreeBuds Pro 5 apuestan por un sistema de doble driver en cada auricular, combinando un transductor de graves de doble magnetismo con un tweeter microplanar. Y viendo análisis de expertos de diferentes medios, está claro que suenan muy bien.

Los HUAWEI FreeBuds Pro 5 | HUAWEI

Gran parte de esta mejora se apoya en el nuevo chip Kirin A3, desarrollado por la propia compañía. Este procesador se encarga de gestionar la calidad de audio, además de la estabilidad de conexión y la cancelación activa de ruido. Junto a él entra en juego su tecnología NearLink E2.0, capaz de transmitir audio con un ancho de banda de hasta 4,6 Mbps.

En cuanto a compatibilidad, los Huawei FreeBuds Pro 5 no se quedan cortos. Soportan códecs AAC, SBC, LDAC y L2HC, por lo que no tendrás problema al conectarlos a todo tipo de dispositivos y disfrutar del mejor sonido.

Por último, en términos de autonomía, ofrecen hasta 8 horas de reproducción sin cancelación activa y alrededor de 5 horas con ANC activada. Con el estuche, la cifra total puede alcanzar las 33 horas, por lo que la batería es uno de sus puntos fuertes.

Disponibilidad y precio

En China se lanzaron por unos 177 euros al cambio, aunque todavía no se ha confirmado el precio oficial para España. Lo que sí sabemos es que su llegada es inminente, por lo que a partir del 26 de febrero conoceremos todos los detalles de unos auriculares que apuntan manera. Sin duda, los Huawei FreeBuds Pro 5 van a ser una de las mejores alternativas a los AirPods Pro 3.