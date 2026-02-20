Este mini PC retro recupera el nostálgico aspecto de la clásica NES

Los mini PC están de moda, eso es evidente, y gracias a ellos muchos usuarios están disfrutando del potencial de una antigua torre en un dispositivo que apenas ocupa una fracción del teclado. Además, según va evolucionando esta tecnología nos vamos topando con diseños cada vez más atractivos, y que buscan captar la atención de los amantes de lo retro. Este es uno de los casos más evidentes, ya que se trata de un Mini PC que recrea el aspecto de la clásica NES, que con el tiempo ha ganado en atractivo, aunque a muchos en su momento nos parecía poco agradecida visualmente.

Un potente PC con un aspecto retro

Hablamos del nuevo AceMagic Retro X5 mini PC, un PC que es la viva imagen de la primera consola de sobremesa de Nintendo, aunque obviamente con detalles que identifican que estamos ante un PC de este fabricante. Pero nada más lejos de la realidad, porque ya hubiera querido la consola de Nintendo contar con un hardware tan potente como el de este pequeño ordenador personal.

AceMagic Retro X5 mini PC | AceMagic

Y es que hablamos de que este cuenta con procesadores AMD Ryzen AI 9 HX 370, que nos ofrece un gran rendimiento con sus 12 núcleos. También integra una tarjeta gráfica Radeon 890M de AMD, con arquitectura RDNA 3.5 a una velocidad de 2900MHz. No es un ordenador de gaming ni mucho menos, pero sí que nos ofrece un buen rendimiento en las tareas ofimáticas, que puede ejecutar con mucha soltura.

En términos de IA ofrece muy buen rendimiento, de 80 TOPS, combinando el funcionamiento de la CPU, la GPU y la NPU. Este ordenador puede contar con hasta 128GB de memoria RAM, así como hasta 4TB de almacenamiento interno. Un ordenador que integra un sistema de refrigeración Fresh Air Cooling System 3.0, que utiliza todo tipo de tuberías y cobre para disipar el calor.

Cuenta con numerosa conectividad física. En el frontal un conector USB tipo C, así como dos tipo A, un conector minijack de 3,5mm y el botón de encendido. Detrás, tenemos un conector HDMI 2.1, otro USB tipo C 3.2, un DP2, así como dos puertos de red Ethernet de 2.5Gbps y otros dos puertos USB 3.2. Este ordenador viene con Windows 11 como sistema operativo, por lo que de fábrica podemos disfrutar de todo un PC de sobremesa en un tamaño ultracompacto y un diseño sin duda alguna que es lo mejor y más diferencial de este dispositivo.

El precio con el que se ha lanzado en China es de 800 euros al cambio. Parece que se va a lanzar internacionalmente, esperemos que llegue a España, aunque de momento no sabemos el precio al que se lanzaría en nuestro país.