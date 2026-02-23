Varios fabricantes chinos ya están inspirándose en la función estrella de los Samsung Galaxy S26

Esta misma semana Samsung va a celebrar uno de sus eventos más importantes de cara a este 2026. Hablamos de la presentación de los Galaxy S26, que nos traerá tres nuevos smartphones de alta gama de los coreanos, acompañados también, como suele ser habitual, de algunos de sus wearables más populares. En esta ocasión hemos conocido que una de las grandes novedades que ofrecerán estos teléfonos ya está inspirando a varios fabricantes asiáticos, que han decidido ponerse manos a la obra para replicar esta nueva función de privacidad de los Samsung, que todo apunta va a ser una de las estrellas de este año 2026.

¿Qué van a copiar de los Galaxy S26?

Hace unas horas, Samsung ha vuelto a publicar una promo sobre esta nueva función de los Galaxy S26 que promete ser una de las más celebradas por los usuarios. Estamos hablando de la funcionalidad que evitará que otras personas a nuestro alrededor puedan ver lo que acontece en nuestra pantalla, aunque nos miren por encima del hombro. Esta nueva función será exclusiva de los teléfonos de Samsung, y de momento serán los primeros móviles en estrenarlo en el mercado.

La filtración de este Galaxy S26 | Whylab

Esta nueva función de privacidad tiene mucho potencial, y de ello han tomado nota varias firmas chinas. Y no lo dice cualquiera, sino el filtrador más reputado del mercado chino, Digital Chat Station, que ya han comenzado a hacer diferentes pruebas de hardware relacionadas con esta nueva tecnología de Samsung. No ha detallado cuáles son esos fabricantes, pero obviamente nos podemos hacer una idea de cuáles pueden estar apostando por esta nueva tecnología.

Sin duda alguna apostamos tanto por Xiaomi como por Oppo o Vivo. Por tanto es de esperar que los futuros Xiaomi 18, VIVO X500 o los Oppo Find X10 puedan ofrecer una funcionalidad que parece va a ser tremendamente popular cuando se estrene esta semana en los nuevos teléfonos de Samsung. Y es que con ella, cuando la activemos, la pantalla modificará sus propiedades para que el ángulo de visión se reduzca drásticamente.

Tanto es así, que podría limitar totalmente la visión lateral, impidiendo que personas que están a nuestro lado, o detrás de nosotros, sean capaces de ver lo que estamos visualizando en nuestra pantalla. Algo extremadamente útil cuando hablamos de ocultar, por ejemplo, nuestros mensajes con otras personas, el propio patrón o pin de nuestro teléfono, e incluso el acceso a aplicaciones bancarias y de información personal.

En todos esos casos esta nueva característica mantendrá la privacidad de forma férrea. Y a diferencia de otras opciones que hemos conocido en el pasado, con filtros de pantalla externos y físicos, esta promete ser una solución nativa que combinará tanto un hardware diseñado para la ocasión como un software también orientado a esta nueva funcionalidad. Saldremos de dudas este próximo miércoles 25 de febrero, que es cuando se espera que se presenten.