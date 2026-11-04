Así es como la tecnología puede ayudarte a disfrutar más de la maternidad

El sector tecnológico se encuentra en constante evolución, como así lo demuestran los continuos avances en todos los campos incluidos los productos dedicados a la maternidad. Un aspecto en el que Anker Eufy ha buscado simplificar las tareas, con la incorporación a su gama de cuidados de sus nuevos sacaleches.

Nueva tecnología de calor de los saca leches portátiles Anker

Son muchos dispositivos con los que contamos hoy en día, no solo para vigilar y cuidar de los más pequeños de la casa; además de los conocidos monitores de vigilancia o los esterilizadores de biberones, también contamos con los sacaleches eléctricos portátiles.

Anker Eufy S1 Pro | Anker Eufy

La mayoría de estos extraen la leche usando principalmente la succión, un proceso que puede ser incómodo o molesto para la madre. Un sistema que desde Anker han perfeccionado y en el que han incluido la tecnología HeatFlow. A través de la cual el sistema calienta la zona en contacto con el pecho, favoreciendo la tarea, ya que podemos usarlo en formato manos libres.

No está diseñado para calentar la leche materna extraída, sino que su principal función es la de estimular la bajada y el eyección de la leche. un calor suave con el que conseguiremos aumentar la producción en un 30%.

Un sistema que cuenta además con siete niveles de temperatura ajustables, que va entre los 35 y los 41 grados centígrados. Para garantizar la máxima seguridad y comodidad, cuenta además con un sensor inteligente que es capaz de monitorizar la temperatura, comprobando esta cada tres segundos, y un sistema de apagado automático, el cual se activa a los 15 minutos de uso.

Aunque la marca cuenta con varios modelos, uno de los más populares y buque insignia es el Anke Eufy S1 Pro. Su diseño ligero y ergonómico permite llevarlo de una forma cómoda en el interior del sujetador. De manera que no tenemos que sujetarlo ni estar conectado a molestas bombas externas ni cables.

Además de su gran potencia de succión de hasta 300 mmHg, permite regular no solo la intensidad con siete niveles, sino que también la velocidad del ciclo, pudiendo elegir entre tres distintas. Todo esto sin producir ruido, ya que no supera los 46 dB. Incorporando además un sistema de doble sellado para evitar las posibles fugas.

Gracias a la tecnología OptiRhythm™ y su app “eufy Baby” desde el teléfono móvil se puede controlar cada pecho de forma independiente, así como los patrones de extracción, para llevar un registro del volumen extraído de forma exhaustiva.

Otro aspecto a destacar son los materiales con los que está fabricado, a base de silicona de grado alimentario libre de BPA, la cual incluye dos recipientes de 150 ml e incorpora brida de 24 adaptable a 17, 19 y 21 mm, para adaptarse a las necesidades de la usuaria. Todas sus piezas son lavables y se pueden esterilizar mediante vapor en cuestión de minutos.

Una gama de productos con la tecnología más avanzada que además dispone de descuentos promocionales de hasta el 30% hasta el 22 de noviembre.