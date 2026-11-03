Tineco lanza dos potentes aspiradoras de vapor en España

El mercado de la aspiración es más diverso que nunca, tenemos a marcas no tradicionales muy asentadas ya en el mercado español, como pueden ser Dreame o Roborock, que nos ofrecen amplias gamas de producto con un potente componente inteligente. Ahora la firma Tineco se estrena en nuestro país con nuevas aspiradoras, que se diferencian no solo por su factor de forma, tipo escoba, sino por la gran capacidad de limpieza que tienen gracias al uso del vapor y el agua a alta temperatura, que es capaz de limpiar incluso los suelos de exterior más difíciles de afrontar.

Nueva Floor One S7 Strect Steam Plus

Detrás de este largo nombre se esconde una aspiradora que nos ofrece como gran aspecto diferencial su tecnología HyperSteam, que eleva la temperatura del vapor hasta los 160 grados, lo que permite eliminar hasta el 99,9% de las manchas más difíciles con las que nos topamos en la mayoría de suelos del hogar. La potencia de succión de 22 kPa la permite aspirar no solo los restos sólidos, sino también líquidos, o una mezcla de ellos,algo que no debemos intentar con la mayoría de aspiradoras del mercado.

Floor One S7 Strect Steam Plus | Tineco

Además, presume del diseño Lay-Flat a 180º para reclinarse por completo bajo los muebles y el cepillo DualBlock Anti-tangle para evitar enredos de cabello. Con este diseño podemos inclinar fácilmente la aspiradora y pasarla por debajo de los muebles con menos altura, para llegar hasta el último rincón. En lo que a la autonomía se refiere, cuenta con hasta 80 minutos, por lo que podemos aspirar a todo el hogar con una sola carga.

Presume del sistema de autolimpieza FlashDry, que lava el rodillo con agua caliente y lo seca para impedir malos olores, algo que es especialmente importante, y que nos permite tener la base de la aspiradora en cualquier parte del hogar, incluso en el salón, con la garantía de que no tendremos que soportar malos olores. Es una aspiradora que se estrena en España por 459,99 euros, a la venta en grandes superficies y comercios online.

Nueva Pure One S70

Esta aspiradora cuenta con una potencia de succión de 200 AW. Utiliza tecnología PureCyclone y, gracias a su batería recargable, nos ofrece una autonomía de más de hora y media. Además, nos ofrece un sistema de filtración de 6 etapas que captura el 99,99% de los alérgenos y micropolvo.

Tineco S70 | Tineco

Para hacer más eficiente la limpieza, cuenta con un cepillo que a su vez equipa un faro de luz de 150 grados de ángulo capaz de visibilizar partículas de tan solo 0,02 mm, mientras que la tecnología 3DSense Pro autorregula la potencia según la suciedad detectada en tiempo real, por lo que el aspirado es verdaderamente eficiente. Ofrece un cepillo ZeroTangle de doble cara antienredos y un tubo articulado de 180º. Este modelo se lanza con un precio más accesible de 349,99 euros.