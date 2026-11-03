Dreame lanza un calefactor 2 en 1 que también funciona como humidificador

Estos días vamos a enfrentarnos cada vez más a temperaturas más frías. Y es cuando muchos de nosotros vamos a comenzar a echar de menos tener a mano un buen calefactor que, más allá de la tradicional calefacción de gas, sea capaz de calentar una estancia de nuestro hogar prácticamente al instante gracias a su potente chorro de aire caliente. El nuevo dispositivo de Dreame que ahora llega a España no solo hace eso, sino que también es capaz de humidificar el ambiente mientras calienta, lo que reduce uno de los mayores inconvenientes del aire caliente, que suele tender a secar el ambiente.

Precio y disponibilidad

El nuevo calefactor, el Dreame W20, se estrena en España por 199 euros. Ya está disponible desde la tienda oficial de la marca en nuestro país.

Dreame W20 con el efecto llama | Dreame

Ficha técnica del Dreame W20

Sin duda el aspecto más destacado de este calefactor es la velocidad a la que es capaz de generar calor tangible, que podamos notar. Y es que lo hace en tan solo 2 segundos, eso es lo que tarda en proporcionar flujo de aire caliente desde su puesta en marcha, distribuyéndolo por la habitación de manera homogénea, llegando hasta el último extremo rápidamente.

Además de esta rapidez a la hora de proporcionar calor, es capaz de ofrecer también humidificación a la vez que calienta el ambiente. Ya que incorpora un sistema de humidificación circular de 360 grados que expulsa una fina bruma de agua junto con el aire caliente, lo que ayuda a reducir la sensación de sequedad ambiental habitual de la calefacción convencional, que es una de sus principales consecuencias.

Y no se quedan ahí las características diferenciales, ya que cuenta con un atractivo efecto visual tridimensional. Porque nos ofrece una función visual que se recrea con el movimiento tridimensional de llamas, aportando una sensación visual de calidez que complementa su diseño moderno. El calefactor tiene una potencia de 2.200 W, que es una potencia contenida cuando lo usamos a su máximo rendimiento.

Es un calefactor que utiliza un material exclusivo y poco habitual, como es el grafeno. Y es que utiliza tecnología de grafeno para favorecer una rápida transferencia del calor, combinada con un elemento de cerámica PTC autorregulable que garantiza un flujo térmico constante. Además, nos ofrece tres niveles de potencia ajustables que se adaptan a la intensidad de calor según las necesidades de cada uno de los usuarios.

Cuando humidifica, la bruma de agua se libera mediante una salida circular que la reparte de manera uniforme en todas las direcciones en combinación con el aire caliente. Y tiene un tanque de agua de 800 ml de capacidad, que ha sido diseñado para ofrecer una gran autonomía y comodidad de uso. El calefactor se puede utilizar tanto con la pantalla táctil como con el mando a distancia que se incluye con el dispositivo. Además, cuenta con protección contra sobrecalentamiento, sensor antivuelco y bloqueo infantil.