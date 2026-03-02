Motorola lanza los moto buds 2 y moto buds 2 plus con sonido Bose en España

La firma de Lenovo ha lanzado hoy en España sus nuevos móviles de gama media, los Edge 70 Fusion, y lo han hecho junto a los nuevos auriculares de la marca. Se trata de los moto buds 2 y 2 Plus, que se ubican en partes diferentes de la gama media, con precios bastante accesibles para todo lo que nos pueden ofrecer. Son el complemento perfecto para los nuevos teléfonos de Motorola, sobre todo si tenemos en cuenta que además nos ofrece un sonido optimizado por la prestigiosa firma Bose.

Precio y disponibilidad

Los nuevos Moto Buds 2 se han estrenado en nuestro país por 79 euros, y están disponibles en tres colores, PANTONE Carbon, PANTONE Grey Mist y PANTONE Violet Ice. Por su parte los Moto Buds 2 Plus aterrizan en nuestro país por 149 euros, y lo hacen en dos colores, PANTONE Cool White y PANTONE Silhouette. Dos auriculares que sin duda destacan por una relación de prestaciones y precio de primer nivel.

Los nuevos Moto Buds 2 | Motorola

Ficha técnica de los moto buds 2 y moto buds 2 plus

Estamos ante unos auriculares pequeños, intraurales, con un diseño de almohadilla para encajarse al oído. Es un bonito diseño pero que sin duda parece cómodo. Ambos auriculares son muy similares entre sí, pero se diferencian sobre todo porque nos ofrecen un sonido optimizado por Bose en el caso del modelo Plus. Cuentan con drivers de 11 mm, así como un rive magnético plano de 6mm, en el caso del modelo Plus optimizado por Bose.

Lo mismo ocurre con la cancelación de ruido de 55 dB de ambos auriculares, que en el caso del modelo Plu cuenta con dinámica ajustable y certificada por Bose. El audio espacial está presente en ambos, con seguimiento de cabeza, y en el caso del modelo Plus un seguimiento de cabeza Dolby. La autonomía es similar en ambos, aunque obviamente más amplia en el modelo estándar más accesible para ambos.

Concretamente tenemos 11 horas en los auriculares del modelo estándar y 9 horas en el modelo Plus, siempre con la cancelación activa de ruido desactivada. En el caso de la autonomía que proporciona el estuche, esta es de 48 horas en el modelo estándar, y de 40 horas en el modelos optimizado por Bose, el Plus. Los dos auriculares presumen de la última tecnología inalámbrica, gracias al Bluetooth 6.0.

El modelo Plus es compatible con carga inalámbrica además. Y en los dos casos nos ofrecen 6 micrófonos con NEC, y en el caso del modelo Plus con un SNR alto que mejora el sonido en las llamadas de voz. Ambos auriculares llegan con potentes modos juegos, así como con conexión dual, para hacer emparejamientos múltiples, y en el caso del modelo Plus, Audio Share o la IA de moto AI integrada.