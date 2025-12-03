La nueva Ayaneo Next 2 es una potente alternativa a Steam Deck

Las consolas gaming son cada vez más habituales en el mercado, y una de las preferidas por los usuarios. Estas nos permiten disfrutar de juegos de Windows en la palma de nuestra mano con un potencial notable, un segmento que siempre han liderado GPD y Valve con Steam Deck. Pero poco a poco Ayaneo está saliendo del segmento de las consolas de emulación, para entrar de lleno en las que utilizan potentes procesadores y Windows para brindarnos una experiencia de juego de alto nivel. Es el caso de esta nueva Ayaneo Next 2 que acaba de anunciar la compañía, y que promete mucho potencial.

Ficha técnica de la nueva Ayaneo Next 2

A nivel de diseño nos encontramos con una consola que nos recuerda bastante a Steam Deck, con un tamaño bastante grande, con una pantalla de diagonal generosa, con unas líneas bastante elegantes. Cuenta con una cruceta de diseño moderno, dos sticks analógicos, así como botonera lateral de cuatro botones, dos sensores táctiles, que también nos permiten jugar a títulos con ratón, y por supuesto varios gatillos, en las esquinas y la parte posterior.

Ayaneo Next 2 | Ayaneo

A nivel de hardware es una consola potente, que se alimenta de un procesador de AMD, concretamente un Ryzen AI Max+ 395, que tiene bastante potencial para juegos de todo tipo, aunque en este caso el fabricante destaca que es especialmente solvente para juegos móviles, de calidad Triple A. Una definición un tanto vaga, porque contando con Windows podemos esperar que mueva juegos Triple A de este sistema operativo con solvencia, y que no se limite solo a juegos clásicos de tiendas móviles.

Lleva una GPU integrada Radeon 8060S RDNA 3.5, que además cuenta con bastante potencial para funciones de IA, que no son habituales en otras consolas de este estilo, por lo que está preparada desde luego para las exigencias actuales de inteligencia artificial. A nivel visual, todo este potencial se puede disfrutar en una pantalla de mucha calidad. Esta tiene una diagonal bastante grande, de 9,06 pulgadas, por lo que es bastante más grande que la de Steam Deck, y nos da una idea de las dimensiones de esta consola.

Cuenta con una resolución de 2400x1504 píxeles, mientras que su brillo pico es de 1100 nits. Por otro lado, tiene varios modos de tasa de refresco variable, como son de 60Hz, 90Hz, 120Hz, 144Hz y 165Hz, ideales para disfrutar de tus juegos favoritos con una extraordinaria suavidad. Una consola que presume de un gran sonido gracias a unos altavoces estéreo frontales, lo que mejora la inmersión en los juegos.

También estrena un sofisticado motor háptico, que permite disfrutar de una vibración que transmite sensaciones muy reales en todo momento. Y su batería, muy importante, cuenta con una capacidad de 115Wh, y se combina con un sofisticado sistema de refrigeración que cuenta con dos potentes ventiladores. Aunque la compañía la ha anunciado oficialmente en su propio blog empresarial, de momento no han detallado ni su disponibilidad, en qué regiones se venderá, ni tampoco el precio al que lo hará.