Esta espectacular cámara LiDAR convierte tus viajes en increíbles experiencias virtuales

Las cámaras de fotos han evolucionado de manera espectacular desde que los modelos digitales llegarán a nuestras manos con el cambio de siglo. Las hemos visto de todo tipo de formatos, también de acción, de 360 grados, o como en este caso con una tecnología 3D revolucionaria que nos permite mapear el mundo que nos rodea y llevarlo al plano virtual para convertir nuestros viajes en algo más que simples recuerdos, también en espacios que podemos visitar tridimensionalmente.

Graba tu entorno tal y como es

Aunque las cámaras de 360 grados nos han permitido en los últimos años hacer algo similar, moviéndonos en tiempo real por el metraje en un plano completamente inmersivo, esta cámara que acaba de llegar a Kickstarter nos propone algo similar, pero más sofisticado. Y es que esta SHARE C1 que ha llegado a la plataforma de Crowdfunding es capaz de mapear con total precisión todo lo que nos rodea y va apareciendo ante nosotros.

Y es que cuenta con un escáner LiDAR de 360 grados que es capaz de mapear todo a nuestro alrededor en tiempo real en todas direcciones. Cuenta con un sensor de grado profesional que nos ofrece una tremenda precisión, con un posicionamiento de tan solo 1 centímetro. Y es que no solo es una excelente compañera de viaje para nuestros viajes personales, sino que también puede ser una potente herramienta de trabajo para diferentes áreas profesionales.

Las características más importantes que nos ofrece son, además de esa exactitud de y alta precisión de escaneo, un alcance de nada menos que 70 metros, por lo que sin esfuerzo podremos mapear grandes áreas, sobre todo urbanas, sin dejarnos nada sin registrar a nuestro paso. El modo de captura avanzada utiliza el mapeo SLAM, que integra tanto el mapeo como la localización en tiempo real, y, por tanto, se concreta con una captura de 360 grados LiDAR.

Con su sofisticada tecnología es capaz de ofrecer una imagen con colores vívidos, gracias a la sincronización de tiempo de hardware con una precisión de microsegundos. De esta manera la información se integra de manera perfecta, con datos que incluyen tanto el color como su intensidad. Esto nos permite disfrutar de nubes de puntos más precisas y por tanto con más información, que permiten recrear los lugares de una forma más detallada.

Lo mejor de todo es que además de generar todo este contenido, se puede visualizar fácilmente en dispositivos de realidad virtual que cuentan con altísimas resoluciones. Esto unido a la capacidad para capturar el entorno con gran detalle nos permitirá revisitar esos lugares como si estuviéramos de nuevo allí. Para ello es compatible con el formato 3DGS que permite ser proyectado de forma nativa en dispositivos de realidad mixta.

Este proyecto ya ha alcanzado con creces su objetivo de financiación, y eso que no es un dispositivo precisamente asequible. Ya que su precio en Kickstarter, para su versión básica es de unos 2236 euros al cambio. Las primeras entregas para los backers serán a partir de enero.