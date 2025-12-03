Esta nueva cámara de vigilancia 4K con IA tiene tres sensores y se alimenta de la luz del sol

Tener una cámara de seguridad en casa puede ser en algunos casos mucho mejor que ciertas alarmas conectadas. La calidad que son capaces de ofrecer, el detalle de la imagen, las funciones de IA y la autonomía que nos brindan no las encontraremos en alarmas convencionales, y pueden ser el factor clave para disuadir a ladrones de acceder a nuestro hogar. Eso precisamente ofrece la nueva cámara que ha lanzado ahora Eufy, la eufycam S4, que llega con una potente combinación de sensores de cámara y alimentación solar.

Ficha técnica de la nueva eufyCam S4

Esta cámara destaca sin duda por el número de sensores con los que cuenta. Normalmente, las cámaras de seguridad Wifi suelen contar con un solo sensor, y más si son de 360 grados, pero en este caso se añaden otros dos más, que nos dan una visión más completa aún de los exteriores de nuestro hogar, ya que ha sido diseñada pensando en este medio. De hecho, es una cámara totalmente autónoma, que puede permanecer encendida durante meses con la única alimentación de la pequeña placa solar con la que viene.

La nueva eufyCam S4 | Eufy

Los tres sensores con los que cuentan nos ofrecen una metodología de trabajo minuciosa a la hora de fijar y seguir a intrusos en el hogar. La cámara gran angular es capaz de captar el movimiento delante de ella, por ejemplo, alguien que ha entrado en el perímetro de nuestro hogar. Mientras que la cámara auxiliar, que cuenta con función de rotación de 360 grados, y cuenta con dos sensores, puede seguir haciendo seguimiento del intruso incluso cuando se sale del campo de visión de la cámara fija.

Además, al contar con una lente adicional en la que se mueve 360 grados, y puede hacer zoom al objetivo. Y todo ello con una calidad de imagen extraordinaria, que según el fabricante es 4K. Además incorpora una potente sirena, por si es necesario disuadir a los intrusos con un sonido de alarma a 105 sB de volumen. Si es de noche, además puede iluminar al intruso con un potente foco integrado, o incluso activar unas luces de emergencia azules y rojas que indican al vecindario que algo está ocurriendo.

La cámara gracias al panel solar cuenta con bastante autonomía, ya que con solo una hora de luz solar puede mantenerse cargada todos los días, partiendo siempre de que su batería ya esté al 100% en un primer momento. Es resistente al agua, el polvo, y las temperaturas extremas gracias a la certificación IP65, por lo que no tendrá inconveniente en resistir los embates de la lluvia, el polvo, el viento, o incluso el viento.

La IA es capaz de reconocer las caras de las personas que pasan por delante de ella, y por tanto generar notificaciones inteligentes. Y todos los vídeos que grabe se pueden grabar en la HomeBase, una especie de disco duro local que se vende opcionalmente y que nos permite acceder a los vídeos en la nube. Ya se puede comprar en España por 299,99 euros, mientras que si optamos también por la HomeBase, el conjunto cuesta 699,99 euros.