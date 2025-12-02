NUEVA COLABORACIÓN
Esta aerolínea ya puede localizar tus maletas gracias a los SmartTag de Samsung
Los localizadores de Samsung ahora se pueden utilizar para localizar equipaje que va con retraso o que se ha extraviado.
Tener localizados nuestros objetos de valor es algo que sencillamente no tiene precio. Y es que normalmente este tipo de localizadores inteligentes, como los Airtag de Apple, Tile o SmartTag de Samsung, han sido diseñados sobre todo para tener localizados en la pantalla de nuestro smartphone objetos de valor, como por ejemplo una maleta.
Hace unos meses conocíamos como gracias a los AirTag de Apple, un pasajero pudo localizar por dónde viajaban sus maletas, triangulando su posición con otros AirTag. Desde hace meses varias aerolíneas colaboran con Apple para localizar maletas con este método. Y ahora es Samsung la que está comenzando a colaborar con ellas para el mismo fin.
Podrás localizar tu maleta con Turkish Airlines
Samsung ha anunciado hoy un acuerdo de colaboración con la aerolínea Turkish Airlines, que tiene como objetivo que los SmartTag de Samsung puedan ser localizados por la aerolínea. Por tanto, si colocamos uno de estos localizadores en nuestras maletas, estas podrán ser localizadas por la aerolínea si existe algún problema.
Y es que este es uno de los grandes retos de las aerolíneas, incorporar a sus sistemas este tipo de localizadores para que sea más sencillo poder encontrar el equipaje sin necesidad de usar costosos métodos de localización. Samsung ha anunciado que para utilizar este método de localización, tendremos que compartir los datos de nuestro SmartTag con la aerolínea, con el objetivo de que localice rápidamente la posición de la maleta, en caso de que esta se haya extraviado, o llegue con retraso.
La fortaleza del dispositivo de localización de Samsung es precisamente que puede conectarse a los más de 700 millones de dispositivos Samsung que colaboran con la red SmartThings Find, con los que el SmartTag puede triangular su localización para que esta pueda ser detectada incluso a cientos o miles de kilómetros. En el futuro esto será posible hacerlo con otras aerolíneas, que ofrecerán también sus servicios para conectarse a la red de Samsung y así localizar nuestro equipaje rápidamente.
Poco a poco, Samsung va posicionándose como una alternativa real para los AirTag de Apple, que si bien no son los primeros ni los únicos, sí que se han movido más rápido para empezar a ofrecer este servicio de localización con aerolíneas. Los dispositivos de localización de Samsung utilizan conectividad Bluetooth de bajo consumo, así como la tecnología de Ultra Banda Ancha, que es capaz de localizar de forma más precisa, con un margen de error de centímetros, la localización de un objeto.
Esperamos que pronto llegue esta compatibilidad a más aerolíneas, porque aunque Turkish Airlines suele volar a España, otras muchas que lo hacen todavía no pueden ofrecer este servicio con Samsung, aunque estamos convencidos de que esto llegará muy pronto, en cuestión de meses.
