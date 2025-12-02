Este adorable Macintosh a escala funciona como reloj retro para tu escritorio

Es evidente que lo retro está de moda, eso es lo que venimos atestiguando en los últimos años con decenas de dispositivos que llegan a las tiendas todos los años, y que tienen en su aspecto retro un pasaporte directo a la nostalgia de muchos de los que vivimos la época dorada de los ordenadores personales o las videoconsolas de las primeras generaciones. En esta ocasión se trata de un producto basado en uno de los ordenadores más icónicos de la historia, que conocimos comúnmente como el Macintosh, y que ofrecía un diseño que sigue siendo reconocible más de 40 años después.

Así funciona el atractivo Kokogol Maclock

Estamos ante un reloj de sobremesa que tiene un aspecto entrañable lo miremos desde donde lo miremos. Y es que se trata de un reloj que reproduce el diseño del primer Macintosh, que se lanzó en 1984, para revolucionar el mercado de ordenadores personales, con aquella interfaz gráfica copiada de los desarrollos de Xerox. Pues bien, en este caso la interfaz gráfica se basa en la visualización del reloj en diferentes diseños.

Esta pantalla simula el aspecto de las clásicas pantallas CRT de este tipo de ordenadores personales, y en este caso tiene tres modos de visualización diferentes. Uno es el modo calendario, que nos muestra básicamente la fecha en diferentes tamaños, desde el día de la semana, año, o incluso la temperatura. El modo reloj muestra en tamaño grande la hora, así como la temperatura. Y por último, el modo Easter Egg, que nos muestra el popular icono de la cara sonriente que se comercializó con estos ordenadores.

El brillo de la pantalla se puede controlar con una rueda de lo más retro ubicada en el frontal inferior izquierdo. Aunque lo que nos parece más adorable es la manera en la que se enciende el reloj. Y es introduciendo un pequeño disquete a escala en su interior, como en los viejos tiempos. Este incluso se puede decorar con las pegatinas que se suministran con este reloj. Se trata además de un reloj que cuenta con una batería recargable.

Esta tiene una capacidad de 1200mAh, lo que se traduce en una autonomía de 60 días o dos meses encendido con una carga completa. Eso sí, calculados con la retroiluminación de la pantalla desactivada. Tiene un peso de 229 gramos, y ya su packaging es toda una declaración de intenciones, con un aspecto retro a más no poder. Poco más podemos añadir de esta joya retro, que además tiene un precio razonable. Ya que con envío incluido, podemos hacernos con él por unos 33 euros desde España. Es una edición limitada, por lo que si te gusta, no dudes en hacerte con ella cuanto antes.