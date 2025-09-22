Los Huawei Nova 14 y 14 Pro ya son oficiales: a por los Pixel 10, iPhone 16e o S25 FE

La firma china acaba de lanzar fuera de su país los nuevos Huawei Nova 14 y 14 Pro, se trata de los nuevos teléfonos de gama media premium de la marca, que perfectamente se podrían considerar de alta gama en algunas de sus características. Unos teléfonos que llegan para competir con colosos como los Pixel 10, iPhone 16e o Galaxy S25 FE, teléfonos con aires de buque insignia, pero a precios mucho más competitivos. Vamos a conocer todos sus detalles, y también el precio con el que llegarían a las tiendas.

Ficha técnica del Huawei Nova 14 Pro

El nuevo teléfono de la marca asiática llega con una pantalla grande, de 6,78 pulgadas, y que cuenta con paneles de tecnología OLED LPTO de 120 Hz. Su resolución es de 1224x2776 píxeles, por lo que es bastante elevada. El rendimiento depende de un potente procesador Kirin 8020, de los más rápidos de la marca china, y que en su lanzamiento europeo llega con 12 GB de memoria RAM.

Huawei Nova 14 Pro | Huawei

La cámara de fotos del modelo Pro nos ofrece tres sensores, el principal de 50 megapíxeles. Mientras que hay un telefoto de 12 megapíxeles con Zoom 3x. Hay un ultra gran angular de 8 megapíxeles como tercer sensor. En el caso de la cámara selfie, nos ofrece un sensor de 8 megapíxeles, así como un secundario de 50 megapíxeles ultra gran angular, por lo que desde luego es una de las mejores cámaras de fotos selfie del mercado.

Huawei Nova 14 Pro | Huawei

Su batería tiene una capacidad de 5500 mAh, bastante elevada, pero no tanto como muchos de sus competidores. Eso sí, se carga a toda velocidad, gracias a una potencia de 100W. La carga inversa es de 5W. Cuenta con lector de huellas bajo la pantalla, así como Wifi 7 y Bluetooth 5.2. Es resistente al agua y el polvo con una certificación IP65. Tiene unas dimensiones de 163.4 x 75 x 7.8 mm y un peso de 207 gramos. El precio con el que se estrena en Europa el Huawei Nova 14 Pro es de 699 euros para la versión de 12B+512GB.

Ficha técnica del Huawei Nova 14

El modelo estándar llegar con una ficha técnica muy solvente, pero con algunos aspectos por debajo de modelo Pro obviamente. Su pantalla ofrece un panel OLED, que no es LPTO, y con un tamaño de 6,7 pulgadas. Su resolución es inferior, de 1084x2412 píxeles, con una tasa de refresco de 120 Hz. El procesador es similar, pero algo menos potente, se trata del Kirin 8000. Y en el caso de este modelo puesto a la venta en Europa, llega con 12GB de memoria RAM y 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno.

Un teléfono que a nivel de cámara llega con un sensor de 50 megapíxeles principal, un telefoto de 12 megapíxeles con Zoom 3x, o un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Delante la cámara selfie cuenta con un sensor principal 50 megapíxeles. Por tanto, aunque los sensores parecen los mismos, en el caso de este modelo estándar, es algo menos luminoso el principal. La batería es la misma, de 5500 mAh y una potencia de carga de 100 W. Por último, el precio con el que se estrena en Europa es de 499 euros para la versión de 12 GB+256 GB, mientras que la de 12 GB+512 GB llega con un precio de 549 euros.