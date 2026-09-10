Los nuevos Apple Watch Series 12 y Ultra 4 estrenan el chip S11

Hace unas horas, Apple presentaba uno de sus productos más revolucionarios, el nuevo iPhone Duo, el primer plegable de la marca. Un anuncio que ha eclipsado el lanzamiento de otros modelos nuevos, como sus wearables, que han vuelto a estrenar nuevas generaciones de los Apple Watch. En este caso tenemos las Series 12 y el nuevo Ultra 4. Unos relojes que se vuelcan sobre todo en un seguimiento de nuestra salud cada vez más preciso.

Nuevo Apple Watch Series 12

La nueva generación del reloj de Apple llega con un diseño más trabajado, y en el que destaca el nuevo cristal Ceramic Shield 2, un 60 % más resistente a impactos que el Ion-X anterior. Además, en las gamas superiores se comercializa en titanio, oro radiante y natural, así como en un material cerámico en tonos blanco perla y azul nocturno. Pero es un reloj que vuelve a innovar en aspectos como el seguimiento de nuestra salud.

Nuevo Apple Watch Series 12 | Apple

Porque ahora el Series 12 disfruta del nuevo chip S11 y ha renovado el sistema de sensores ópticos y eléctricos. Porque mide la frecuencia cardíaca cada cinco segundos mediante LED verdes más eficientes, y además incrementa 24 veces la frecuencia de medición de la VFC, recuperación y general. También nos brinda vistas de constantes vitales nocturnas y diurnas.

Ahora también nos ofrece una nueva función, denominada Disposición, que cada vez es más corriente en otros relojes, y otorga una puntuación diaria de 0 a 10 con consejos personalizados basados en el estado fisiológico y de entrenamiento. Estas novedades complementan la suite existente con la app ECG, notificaciones de salud cardíaca, notificaciones de apnea del sueño, detección de caídas y Emergencia SOS.

Nuevos Apple Watch Series 12 | Apple

Aspectos como la batería y la carga también han mejorado, manteniendo por un lado la autonomía estándar de hasta 24 horas para el día a día. Pero con una interesante mejora, el consumo en deportes, alcanzando hasta 10 horas de seguimiento continuo en entrenamientos al aire libre, lo que supone un 25 % más que el modelo anterior. Con la tecnología de carga rápida podemos obtener hasta 12 horas más de batería con 15 minutos de carga.

Ahora con estas Series 12 podemos obtener datos del podómetro rediseñado mediante aprendizaje automático y el chip S11, que nos garantiza una medición exacta de pasos y distancia en interiores, accesible mediante la complicación Pasos. Por último, con watchOS 27, y el chip S11, se pueden reconocer sonidos y música con Shazam de manera privada. El nuevo Apple Watch Series 12 ya se puede reservar desde 449 euros en el acabado de aluminio.

Nuevo Apple Watch Ultra 4

El modelo más avanzado entre los relojes de Apple también ha tenido su hueco hoy en la Keynote. Y lo ha hecho con algunas novedades interesantes, aunque principalmente giran alrededor del nuevo chip. Ahora esta nueva generación estrena el chip S11, el procesador para wearables más potente de Apple. Este chip impulsa nuevos algoritmos de aprendizaje automático para un podómetro completamente rediseñado.

Disposición del Apple Watch Ultra 4 | Apple

Lo que le permite ofrecer el seguimiento de pasos y distancia más preciso en un smartwatch, e incluye la nueva complicación Pasos para registrar la actividad en tiempo real. El Apple Watch Ultra 4 estrena un sistema de medición de salud con sensores ópticos y eléctricos de frecuencia cardíaca rediseñados.

Mediante indicadores LED verdes más grandes y eficientes, realiza lecturas pasivas cada cinco segundos durante todo el día, la precisión de este sistema fue validada en un estudio con más de 1.000 personas, posicionándolo como el control de pulso más exacto en un wearable. La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) se mide hasta 24 veces más a menudo, dividiéndose en VFC de recuperación (para evaluar el estrés diario) y VFC general (para la salud cardiovascular).

La función de constantes vitales nocturnas analiza esta VFC respecto a los valores de referencia del usuario, complementada por una vista de constantes vitales diurnas. Otra interesante innovación es la prestación Disposición, que analiza la actividad reciente, la carga de entrenamiento, las constantes vitales y el sueño para ofrecer una puntuación diaria de 0 a 10. . Esta puntuación incluye recomendaciones concretas, como recuperarse, tomárselo con calma, prepararse o ir a por todas, y se actualiza a lo largo del día.

Como veis, son novedades muy similares a las que ha estrenado las Series 12. Alcanza más de dos días de autonomía, hasta 50 horas en uso cotidiano y hasta 84 horas en modo de bajo consumo. A la hora de entrenar, el modo Entreno Prolongado ofrece hasta 25 horas de registro con GPS y pulso activos, mientras que el modo Entreno Prolongado al Máximo eleva la autonomía hasta 45 horas registrando ubicaciones GPS cada segundo. Con la carga rápida podemos disfrutar de 18 horas adicionales con solo 15 minutos de carga. El nuevo Apple Watch Ultra 4 ya se puede reservar, estará disponible el 18 de septiembre desde 899 euros.