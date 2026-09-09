SteelSeries lanza un espectacular mando QuickSwitch para Xbox y PC

Los mandos o controladores se han convertido en los últimos años en objetos de altísimo valor para los consumidores, con algunos modelos en el mercado que mejoran claramente los estándares de calidad que ofrecen los mandos de los fabricantes tradicionales. Es el caso de este nuevo SteelSeries Aeon Pro, que presume de unos acabados y funcionalidades premium a un precio que demuestra que se trata de un producto selecto, que puede costar casi tanto como la propia consola.

Precio y disponibilidad

El nuevo SteelSeries Aeon Pro ya se puede comprar en España por 259,99 euros, en dos colores, negro o blanco.

SteelSeries Aeon Pro | SteelSeries

Ficha técnica del SteelSeries Aeon Pro

Sin duda, la gran característica de este mando es la función QuickSwitch, que está en vías de patentar el fabricante, y que básicamente facilita al máximo el uso y salto entre plataformas como Xbox o PC. Además, cuenta con Infinite Power System, que es un sistema de energía ininterrumpida que utiliza dos baterías intercambiables en caliente, por lo que siempre está listo para jugar.

Los gatillos y los joysticks analógicos utilizan tecnología Hall magnética, que proporciona la máxima precisión extrema y elimina por completo el desgaste o desviación. Ofrece switches mecánicos en todo el mando para ofrecer pulsaciones rápidas, táctiles y precisas, mientras que la pantalla OLED integrada en el cuerpo del propio mando permite acceder y modificar los perfiles personalizados de forma rápida y sencilla sin interrumpir la partida.

El mando también nos permite personalizar los controles, y es extremadamente ergonómico. Porque integra el modular Stick System, que incluye joysticks intercambiables , como son los cóncavo estándar, cóncavo alto y convexo corto, que además podemos guardar directamente dentro de la propia base del mando. Cuenta con botones traseros reasignables, como botones traseros contorneados para las funciones principales, y que se pueden reconfigurar directamente desde el menú de la pantalla OLED.

El agarre se garantiza con un Grip texturizado envolvente, diseñado para mantener las manos firmes y jugar cómodamente durante muchas horas y largas sesiones de juego. Gracias al software de SteelSeries GG instalado en un PC, podemos ajustar al detalle la asignación de botones, la sensibilidad de los gatillos, la gestión de energía y la vibración individual de sus cuatro motores independientes.

El software de SteelSeries GG es un extra muy potente, que para muchos es una de las claves de estos mandos de alta gama. Ya que no solo pueden reasignar botones o ajustar la sensibilidad de los gatillos y la vibración individual en sus cuatro motores, sino también utilizar herramientas avanzadas como Moments, que es un servicio de grabación y clips de vídeo de la marca, y Sonar Audio Software Suite, que ofrece una gestión de sonido tridimensional y personalizada de nivel profesional.