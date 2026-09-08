Logitech se lanza a por Stream Deck con su nuevo MX Keypad

La creación de contenidos en las redes y la edición de estos ha contado durante los últimos años con un gran aliado. Hablamos de los decks, capitalizados sobre todo por Stream Deck, unos teclados personalizables que permiten realizar acciones de manera más directa y rápida gracias a esos accesos directos. Ahora Logitech ha dado un nuevo paso en esta dirección, lanzando su propio teclado de estas características, que permitirá a desarrolladores y creadores realizar sus proyectos de una manera más rápida y fluida.

Precio y disponibilidad

Logitech ya ha puesto a la venta en nuestro país este teclado, que tiene un precio de 99,99 euros. Está disponible en dos colores, grafito y gris pálido, que conjuntan perfectamente con cualquier escritorio.

Logitech MX Keypad | Logitech

Máxima compatibilidad con otras plataformas

La nueva MX Keypad destaca por su compatibilidad cruzada con las principales plataformas de programación. Si hablamos de desarrollar, son muchas las plataformas con las que este teclado es capaz de entenderse con multitud de funciones predefinidas. Hablamos de herramientas de desarrollo tan importantes como VS Code, IntelliJ IDEA, GitHub Copilot y Claude Code.

Lo mejor es que las personalización ofrece opciones infinitas, y serán nuestras necesidades las que dicten qué iconos van a aparecer dentro de sus teclas, cada una de ellas equipada con una pequeña pantalla. Cada tecla física puede configurarse para controlar una o varias aplicaciones y plataformas de software de manera simultánea. Permite llevar a un solo dispositivo físico los flujos de trabajo de inteligencia artificial, prompts complejos y utilidades de desarrollo para evitar que la carga de trabajo sufra sobresaltos.

Logitech se centra en desarrolladores, y eso se nota en las alianzas con las que cuenta para lanzar estos dispositivos. De hecho, han colaborado de forma estrecha con GitHub, Logitech lanza este gadget con integraciones nativas para VS Code y la aplicación de GitHub Copilot, de esta manera es más sencillo el uso de la asistencia por IA. Con cada MX Keypad podemos disfrutar de tres meses gratuitos de GitHub Copilot Pro+.

Pero la realidad es que podemos usarlo también si no somos programadores, de tal forma que los accesos directos serán siempre los que nosotros queramos. Podremos añadir para acceder a Chrome, Edge, Photoshop o la app que más nos guste y utilicemos habitualmente. Incluso podemos añadir accesos directos a atajos de estas aplicaciones, para, por ejemplo, acceder antes a herramientas de selección, capas, o incluso entrar en los favoritos de un navegador o acceder directamente a alguna página concreta.