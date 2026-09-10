Los nuevos AirPods 5 estrenan cancelación de ruido y traducción en tiempo real

Apple ha presentado la quinta generación de los AirPods, y lo hace con dos novedades que sin duda van a hacer de ellos unos auriculares aún más atractivos para muchos. Porque estrenan por primera vez cancelación activa de ruido, recordemos que es el modelo más asequible, así como una de las funciones más populares del modelo Pro estrenado el año pasado, como es la traducción en tiempo real.

Precio y disponibilidad

Los nuevos AirPods 5 ya se pueden reservar por 149 euros, y estarán disponibles el próximo 18 de septiembre. Si lo queremos con estuche compatible con carga inalámbrica el precio asciende a los 169 euros.

Nuevos AirPods 5 | Apple

Nuevas funciones para los AirPods más accesibles

Recordemos que los AirPods 4 contaban ya con una versión específica con cancelación de ruido, pero esta ahora lo integra por defecto en la quinta generación. Esta cancelación activa de ruido en diseño abierto es capaz de eliminar hasta un 50 % más de ruido exterior respecto a los AirPods 4 con esa cancelación activa de ruido. Algo que es posible gracias a una nueva arquitectura acústica multipuerto y algoritmos de audio computacional optimizados.

Hay otras mejoras, como el modo de sonido de ambiente, que ahora se ha mejorado, porque las voces y sonidos cercanos se escuchan ahora de forma más natural. El audio adaptativo fusiona dinámicamente la cancelación activa de ruido y el modo ambiente según las condiciones de nuestro entorno. La detección de la conversación reduce automáticamente el volumen cuando el usuario empieza a hablar, facilitando interacciones rápidas sin pausar la reproducción.

Y la ecualización adaptativa basada en la de los AirPods Pro 3, tiene una nueva arquitectura multipuerto y ecualización adaptativa de última generación que ofrecen un sonido profundo adaptado a diversos tipos de orejas, potenciando el audio espacial personalizado según nuestra fisionomía. La traducción en tiempo real es una de las mejores funciones que han estrenado los AirPods en los últimos años.

Y es que es una función basada en la IA de Apple Intelligence, que nos permite hablar en tiempo real en otros idiomas con diferentes personas mientras usamos los auriculares. Tras configurarla en la app Traducir y descargar los idiomas que queremos utilizar, se activa presionando la parte alargada de ambos auriculares a la vez, diciendo, Siri, inicia Traducción en Tiempo Real, o mediante el botón Acción del iPhone.Una función que ahora sabemos también va a llegar al resto de AirPods.