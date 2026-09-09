Audio-Technica presenta sus primeros auriculares inalámbricos totalmente abiertos

Los auriculares abiertos, o de diadema, son sin duda el mejor aliado para escuchar música en su dimensión más amplia y fiel a como se grabó en su momento. Con unos auriculares abiertos podemos estar horas escuchando música, de manera más cómoda, y con un campo sonoro mucho más amplio. Ahora Audio-Technica ha ido un paso más allá lanzando sus primeros auriculares de este tipo totalmente inalámbricos, y no por ello renuncian al sonido de Alta Fidelidad que siempre los ha caracterizado.

Precio y disponibilidad

Los nuevos Audio-Technica se han puesto hoy a la venta en España por 249 euros, por lo que podemos hacernos con ellos en la tienda oficial de la marca.

Nuevos Audio-Technica ATH-AL5NC | Audio-Technica

Ficha técnica de los nuevos Audio-Technica ATH-AL5NC

Los nuevos auriculares de Audio-Technica llegan con transductores dinámicos de 53 mm, elegidos para ofrecer, en palabras del fabricante, un sonido puro, detallado y un escenario sonoro amplio. La carcasa abierta favorece la circulación constante de aire, por lo que evita que se acumule el calor durante largos periodos de uso.

Además, cuenta con una estructura ligera de solo 240 gramos, pensada para que los usemos durante horas todo el día con la máxima comodidad. Cuando hablamos de calidad de audio, es máxima, gracias a que son compatibles con audio de alta resolución, incluso sin cables. Son capaces de reproducir contenidos musicales a (24 bits / 96 kHz) y son compatibles con los códecs de transmisión LDAC, AAC y SBC.

Cuando hablamos de auriculares inalámbricos, hay un aspecto clave, como es el de la batería, ya que nos permite alargar las horas de escucha sin tener que estar recargando constantemente. En el caso de los auriculares abiertos, suele ser muy generosa, por el gran espacio que hay para las baterías. En este caso, hablamos de una espectacular autonomía de 75 horas con una carga completa.

Además, la carga rápida nos permite contar con autonomía de otras 8 horas con tan solo 15 minutos de carga, lo que es desde luego una relación de tiempo y horas de autonomía espectacular. Si activamos la reducción de ruido, la autonomía se reduce hasta las 50 horas, mientras que la carga rápida en esas condiciones nos proporciona una autonomía de 5 horas.

A la hora de hacer llamadas, los nuevos auriculares nos ofrecen un micrófono integrado, emparejamiento multipunto, que permite mantener la conexión simultánea con dos dispositivos Bluetooth a la vez. Y si por lo que sea nos quedamos sin batería, podemos seguir utilizándolos gracias al cable de 1,2 metros, que incorpora un miniconector estéreo de 3,5 mm, micrófono en el cable y controles integrados.

Como habéis visto, cuentan con reducción de ruido, que se puede activar desde un botón en el auricular derecho. También cuenta con modos de utilización específicos para evitar fugas de sonido por el diseño tradicional de este tipo de auriculares abiertos. Una función que modifica la firma sonora y no evita la fuga por completo, especialmente a volúmenes elevados.

Con la app A-T Connect podemos acceder a diversas herramientas de personalización. Como, por ejemplo, el modo de baja latencia, que se ha diseñado para reducir el retraso del audio durante las sesiones de videojuegos y la reproducción de vídeo. Integra un ecualizador y la función paisaje sonoro, que nos ofrece sonidos ambientales y de la naturaleza para favorecer la concentración y la relajación mientras los utilizamos.