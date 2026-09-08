Móviles buenos bonitos y baratos para regresar a la rutina y al cole

Septiembre marca el fin de las vacaciones y la vuelta a la rutina, como el regreso a las clases. Para muchos el curso ha comenzado y para otros está a punto de comenzar. Para que sea un inicio de curso diferente, con una energía distinta, es el mejor momento para estrenar móvil. Ya sea sustituyendo el actual por uno nuevo o en el caso de muchos usuarios, su primer terminal. A continuación te damos algunas sugerencias de qué móvil comprar.

Móviles para regresar a la rutina y al cole

Para muchos, la vuelta al día a día es uno de los peores momentos del año, dar por finalizadas las vacaciones nos sume en un estado de hastío y desasosiego. Hay muchas formas de ayudarnos a superarlo, y una de ellas es estrenar, ya sea libros, mochila, material escolar o por qué no, un móvil.

Una máxima de muchos usuarios para encontrar el móvil perfecto es que cumpla la regla del bueno, bonito y barato, estos son algunos modelos que encajan a la perfección en la regla de las tres B.

Nuevo Redmi A7 Pro 5G | Xiaomi India

Comenzamos con el Redmi A7 Pro, un móvil que destaca por su gigantesca batería de 6.000 mAh, con la que podrás hacer frente a las jornadas escolares o profesionales manteniendo su rendimiento. Además, cuenta con pantalla LCD de 6,9 pulgadas HD+, y tasa de refresco de 120 Hz, lo que se da una gran fluidez de movimiento. Cuenta además con cámara dual de 13 Mp e integración de inteligencia artificial; puedes hacerte con ella por unos 106,60 euros.

moto g06 power | Motorola

Otro de los modelos recomendables es el Motorola Moto G06, con un acabado pantone Tapestry, lo que le otorga un toque moderno y de alta gama. Cuenta con pantalla de 6,88 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz, lo que hace de este móvil ideal para redes sociales o reproducir contenido multimedia. Además de protección IP64 cuenta con cámara principal de 50 MP y batería de 5.200 mAh. Su precio es de unos 129 euros

El nuevo Oppo A6x | Oppo

El Oppo A6x 4G se caracteriza, además de ser un modelo muy robusto, por su batería de 6.100 mAh, una de las más grandes del mercado en su segmento. Cuenta con panel LCD HD+ con tasa de refresco de 120 Hz, lo que le aporta una gran fluidez de movimiento. Con protección IP64 contra polvo y rayaduras, incluye cámara trasera de 13 MP y funciones potenciadas por inteligencia artificial. Puedes encontrarlo por unos 139 euros.

El Vivo Y19s 5G | Vivo

Por último, pero por ello, no menos recomendable, el Vivo Y19s, un móvil todoterreno que cuenta con certificación IP64 y resistencia a caídas de grado militar. Cuenta con pantalla LCD de 6,68 pulgadas y tasa de refresco de 90 Hz, la cual permite una correcta visualización incluso al aire libre. Cuenta con batería de 5.150 mAh y cámara de 50 Mp. Además, cuenta con un anillo de luz dinámica LED en la parte trasera, que cambia su color al recibir notificaciones o reproducir música, su precio de venta aproximado es de 139 euros.