Los AirPods con cámaras de Apple mejorarían uno de los grandes atractivos del audio espacial

Es un secreto a voces que Apple presentará los primeros auriculares AirPods con cámara. Un dispositivo que pretende revoluicionar la forma en la que usamos este tipo de gadgets. Y ahora se han filtrado nuevos detalles.

Ya sabemos algunos de los secretos de estos AirPods con cámara gracias a una filtración que sufrió Apple recientemente. Y ahora hemos conocido nuevos detalles. La idea no sería utilizar estas cámaras para hacer fotografías o grabar vídeo como si llevases unas gafas inteligentes, sino a ayudar a Siri a entender dónde estás lo que buscas.

Y, según referencias encontradas en el código de macOS Tahoe 26.7, Apple aprovecharía estos sensores para mejorar el seguimiento de cabeza del audio espacial, consiguiendo que el sonido quede asociado de una forma mucho más precisa a la pantalla que estás mirando.

Los AirPods podrían saber qué pantalla estás mirando

Como seguramente sabrás, los AirPods actuales ya cuentan con sensores de movimiento que permiten determinar la orientación de tu cabeza. Esta información es fundamental para el funcionamiento del audio espacial con seguimiento dinámico, ya que permite crear la sensación de que el sonido procede del dispositivo que tienes delante aunque muevas ligeramente la cabeza.

Con unas cámaras integradas en los AirPods, Apple podría conseguir una referencia mucho más precisa. El código descubierto apunta a que los auriculares serían capaces de localizar físicamente la pantalla en la que estás reproduciendo contenido y comparar su posición con la orientación calculada mediante los sensores de movimiento.

Esto permitiría mantener el sonido todavía mejor anclado al dispositivo. Por ejemplo, si estás viendo una película en un MacBook, podrías girar la cabeza y seguir percibiendo que las voces y el resto del sonido proceden de la pantalla del portátil.¿No te parece suficiente? Pues que sepas que los futuros AirPods podrían identificar diferentes tipos de dispositivos, incluyendo ordenadores portátiles, monitores, móviles, tablets y televisores.

Incluso existiría la posibilidad de detectar varias pantallas al mismo tiempo y determinar cuál de ellas estás mirando para adaptar automáticamente el audio espacial. El funcionamiento, además, estaría diseñado para ser automático. De esta manera, la detección de pantallas se realizaría en segundo plano y podría detenerse cuando los AirPods detectasen que estás caminando o desplazándote, evitando así utilizar las cámaras cuando esta función no sea necesaria.

La mejora del audio espacial no sería la única finalidad de estas cámaras. En el código también aparecen referencias a funciones de razonamiento visual basadas en servidores, por lo que todo apunta a la llegada de Visual Intelligence a los AirPods. Pero habrá que esperar al 9 de septiembre, fecha de presentación oficial, para ver con qué nos sorprende Apple con estos nuevos AirPods con cámara.-