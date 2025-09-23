Logitech presenta unos auriculares geniales para evitar distracciones en el trabajo

Si hay algo que necesitamos cuando trabajamos y que en muchas ocasiones escasea, es sin duda alguna el abstraerse de las distracciones. Con redes sociales, internet, o compañeros pesados, se hace imposible mantenerse centrados en nuestra productividad más allá de unos minutos, y a veces solo unos segundos. En esta ocasión, Logitech ha anunciado unos auriculares que buscan precisamente brindamos un espacio de productividad más eficiente, sobre todo gracias a que con ellos puestos, las distracciones son mucho menos tentadoras.

Ficha técnica de los nuevos Logitech Zone Wireless 2 ES y Zone Wired 2

Estos nuevos auriculares llegan con ese gran objetivo, el de limitar el número de distracciones a las que nos exponemos en una oficina. Algo que comienza por contar con unos micrófonos potentes con cancelación de ruido y que usan la inteligencia artificial para aislar la voz de los ruidos que nos rodean, para conversaciones completamente limpias en un entorno silencioso, aunque en realidad estemos rodeados de malas vibraciones y ruidos.

Logitech Zone Wireless 2 ES | Logitech

Logitech se ha inspirado en el gaming y los auriculares de esta categoría para adaptarlos al entorno de trabajo. La cancelación activa de ruido de estos auriculares es híbrida y adaptativa, lo que quiere decir que se adaptan de manera proactiva al nivel de ruido real que hay a nuestro alrededor. Así, cuanto más ruido nos rodee, más intensa será la cancelación de ruido, y también al revés, se irá adaptando a las condiciones reales.

En el caso del Zone Wireless 2, tenemos certificación para las aplicaciones de videollamada más extendidas en el mundo laboral, como son Zoom, Microsoft Teams y Google Meet. Además, si usamos Teams o Meet, podemos utilizarlos sin necesidad de conectarlos a un puerto USB, al ser compatible el uso mediante conectividad Bluetooth si esta existe en el ordenador donde estamos conversando.

La diferencia entre ambos modelos es que el Wired cuenta con cableado, una solución quizás más segura para empresas y que evita interferencias. El diseño de los auriculares también se ha tomado prestado del gaming, donde para aguantar largas sesiones de juego es necesario contar con un ajuste cómodo. La diadema puede distribuir la presión sobre la cabeza de manera uniforme, por lo que no notaremos dolores o presiones sobre ciertas zonas.

Las almohadillas se pueden girar, el micrófono además es reversible y el ajuste personalizado nos aseguran una posición natural a la hora de mantener conversaciones con otros compañeros de trabajo en remoto. La autonomía de estos auriculares, gracias a su batería recargable, es de hasta 20 horas en conversación y 25 horas de reproducción de contenidos, incluso con la cancelación activa de ruido en marcha.

Además, desde la app Logi Tune podemos personalizar los parámetros del audio, o de la propia cancelación activa de ruido, así como de su carga. Estos llegarán a España en noviembre, con un precio de 169,99 euros para la versión Bluetooth, o de 199,99 euros para la versión con receptor. Por último, los Zone Wired 2 for Business llegarán algo más tarde, en diciembre, por 149,99 euros.