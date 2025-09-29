El Realme Watch 5 ya es oficial: con diseño inspirado en el Apple Watch Ultra por apenas 70€

El fabricante chino ha presentado su nuevo reloj inteligente, el Realme Watch 5, que llega con un diseño que desde luego nos es bastante familiar, y mucho nos tememos que es algo intencionado por parte de los asiáticos. Y es que no hay más que ver las imágenes de este reloj para darse cuenta de que su aspecto es más que parecido al del reloj más avanzado de Apple. Pero es un dispositivo que nos ofrece mucho más que este simple aspecto.

Ficha técnica del Realme Watch 5

Este reloj se estrena con una pantalla AMOLED de 1,97 pulgadas, con aspecto rectangular aunque de esquinas redondeadas. Esta tiene una resolución de 390x450 píxeles. Su tasa de refresco es de 60 Hz, mientras que el brillo pico es de 600 nits, por lo que la pantalla tiene unas excelentes prestaciones para el día a día, con colores vívidos y un buen contraste.

El nuevo Realme Watch 5 | Realme

Dentro de ese diseño de Apple Watch 3 Ultra, desde luego se reconoce por su lateral derecho, con la corona en un módulo elevado donde también se encuentra el altavoz, y por sus bordes rectos. A la hora de hacer seguimiento de nuestra actividad física, nos ofrece la monitorización de hasta 108 modos deportivos, con más de 300 esferas entre las que escoger, por lo que la personalización está garantizada en este reloj.

Puede hacer seguimiento de nuestra actividad física, así como de nuestra frecuencia cardiaca las 24 horas, así como el nivel de oxígeno en sangre. Es un reloj que además nos ofrece resistencia al agua y al polvo máximos, gracias a la certificación IP68. Un aspecto distintivo de este reloj es que cuenta con conectividad GPS, lo que nos permite hacer deporte y disfrutar del seguimiento por parte del reloj sin necesidad de llevar el móvil encima. Además, cuenta con NFC para poder hacer pagos en establecimientos de todo tipo.

Un aspecto destacado de este reloj es su autonomía, ya que gracias a la batería de 460 mAh con la que cuenta, puede permanecer encendido hasta 14 días, con una sola carga completa, algo que no está al alcance de muchos relojes. Esto es posible en parte porque cuenta con un sistema operativo propietario de Realme, y por ejemplo, no cuenta con Wear OS, un sistema operativo mucho más exigente a todos los niveles, de rendimiento y energía.

Un reloj que de momento parece que va a llegar a Europa, ya que a día de hoy donde se ha dejado ver es en Alemania, concretamente en Amazon. Ahí se ha puesto a la venta por 70 euros, un precio que nos parece bastante ajustado para todo lo que nos ofrece, sobre todo por esa conectividad GPS con la que cuenta, que lo coloca en la gama alta de los relojes inteligentes más accesibles del mercado europeo.