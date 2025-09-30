Nuevas Samsung Galaxy Tab A11 y A11+: con DeX y 7 años de actualizaciones

Tras muchas filtraciones y algún lanzamiento en falso, hoy Samsung por fin ha anunciado de manera oficial sus nuevas tabletas accesibles, las Samsung Galaxy Tab A11 y A11 +. Unas tabletas que nos ofrecen todo lo que necesitamos en nuestro día a día en pantalla grande, y con un precio bastante accesible. Ahora la empresa coreana detalla sus mejores funciones y todo lo que podemos esperar de ellas, aunque todavía no sepamos todos los detalles de su venta.

Ficha técnica de las Samsung Galaxy Tab A11 y A11+

Se trata de dos tabletas muy compactas, ya que cuentan con pantallas de 8,7 pulgadas y 11 pulgadas en el modelo Plus, estas tienen tecnología LCD más básica, pero a cambio nos ofrecen una buena tasa de refresco de 90 Hz. Su resolución es de 1340 x 800 píxeles, por tanto, ofrece una buena calidad para el tamaño de pantalla que tiene. Es una tableta que llega con un buen rendimiento.

Las nuevas Samsung Galaxy Tab A11 y A11+ | Samsung

Sobre todo por su procesador, Un MediaTek Helio G99, que rinde bien en multitud de circunstancias, las más habituales para el usuario promedio. Eso sí, parece que existirá una versión 5G, de la que no está claro su procesador, pero que podría ser perfectamente un Dimensity. Su almacenamiento interno puede ampliarse hasta los 2TB mediante una tarjeta microSD. Se ofrece en variantes de 4GB y 8GB de memoria RAM, así como 64GB o 128GB de almacenamiento interno.

En otro orden de cosas, estas tabletas nos ofrecen una batería bastante capaz para su tamaño. El modelo estándar tiene una batería de 5400mAh, mientras que el de 11 pulgadas integra una batería de 7040 mAh. El modelo más avanzado cuenta con una carga rápida de 25W, mientras que el modelo estándar, aunque no se ha desvelado oficialmente, probablemente cuente con una de 15W.

Una de las grandes novedades del modelo Plus es que cuenta con modo DeX, que permite conectarla a un monitor y utilizarla con un teclado y ratón como si de un ordenador de sobremesa o portátil se tratara. Desde luego es una gran novedad respecto de anteriores generaciones. Otras características son un conector de auriculares minijack de 3.5mm, así como sonido Dolby Atmos. Hay otro aspecto muy a tener en cuenta, ambas llegan al mercado con 7 años de actualizaciones de Android y también de seguridad.

Precio y disponibilidad

Aunque de momento no está a la venta en España, parece que lo estarán en cuestión de días, al menos el modelo estándar. Este ya se ha dejado ver en otros países europeos, con precios que parten de 180 euros para la versión de 4GB+64GB, mientras que la de 8GB+128GB tendrá un precio de 230 euros. Eso sí, la Samsung Galaxy Tab A11+ tendrá que esperar algo más, y se pondrá a la venta a finales de este año, imaginamos que para las Navidades.