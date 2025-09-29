Ya puedes reservar las ROG Xbox Ally en España, ¿cuáles son sus precios?

Hace unos meses Microsoft anunciaba una de las videoconsolas más esperadas de los últimos años, su primera portátil. Pero no era todo tan bonito como muchos esperábamos, y más que una portátil nativa de Xbox, lo que nos ofrecía Microsoft era una Asus ROG Ally, vestida de sus consolas. Con Windows 11 como sistema operativo y una capa de personalización a nivel de software y externo, que le da un aspecto de consola de Xbox, pero sin llegar a serlo realmente. Estas portátiles ya se pueden reservar, y, por tanto, tenemos todos los detalles sobre ello.

Precio y disponibilidad

Como sabéis, Microsoft anunció en su momento dos nuevas consolas, la ROG Xbox Ally y la ROG Xbox Ally X. De tal forma que con esa X como apellido, Microsoft nos dice, como en sus consolas, que es el modelo más potente y preparado. Pues bien, este modelo X se estrena en España con un precio de 899 euros. Mientras que el modelo estándar se puede reservar por 599 euros.

Sobre la disponibilidad de estas consolas, no habrá que esperar demasiado para poder disfrutar de ellas. Ya que si las reservamos ahora, podremos recibirla en casa el próximo 16 de octubre, apenas en un par de semanas, vamos, que no queda nada para poder disfrutarla.

¿Qué nos ofrecen?

Pues bien, ambos modelos llegan basados en las populares consolas ROG de Asus, aunque a nivel externo como interno, tienen su propia personalidad. En este caso, su diseño, conservando su gran pantalla, sí es más parecido al de un mando de control de Xbox, con dos grandes mangos en sus laterales. En este caso tenemos en los sticks iluminación RGB, que le da un toque más gaming, y similar al de las ROG Ally originales. El aspecto distintivo de Xbox que encontramos en su diseño, es el logotipo de la consola en el botón tradicional de los mandos de Microsoft, aunque con un aspecto y tamaño y diferentes.

En cuanto a prestaciones, ambas consolas llegan con Windows 11 bajo el capó, algo que ya ha levantado muchas reticencias a los que esperaban esta consola. Ya que es evidente que no hay un hardware Xbox, sino más bien el de un PC, que ejecutará los juegos de la consola en su versión de PC o bien en la nube. Por supuesto es un Windows 11 donde hay mucha personalización de Xbox, pero que seguirá siendo el sistema operativo que todos conocemos, aquí hay bastante decepción.

En cuanto a hardware, tenemos en ambos casos una pantalla de 7 pulgadas con resolución Full HD de 1920x1080 píxeles, así como tasa de refresco de 120 Hz. La principal diferencia la encontramos en el rendimiento. Y es que el modelo ROG Ally X tiene un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme y gráficos AMD Radeon junto a 24 GB de memoria RAM LPDDR5X. . Mientras que el modelo estándar tenemos un procesador AMD Ryzen Z2 A, junto a los mismos gráficos AMD Radeon y en este caso una memoria RAM de 16 GB LPDDR5.