Xiaomi presenta las tabletas Xiaomi Pad 8 y Pad 8 Pro con pantallas de 11,2 pulgadas

Los chinos han presentado sus dos tabletas más avanzadas junto a los nuevos Xiaomi 17, en un multitudinario evento en China, donde la firma ha compartido el lanzamiento de numerosos dispositivos, como ayer ocurría en Europa con el lanzamiento de los nuevos Xiaomi 15T y multitud de wearables o dispositivos de IOT. Unas tabletas que llegan con unas pantallas grandes, buen rendimiento y unas baterías también muy capaces.

Nuevas Xiaomi Pad 8, unas tabletas con mucho en común

Ambos modelos comparten bastantes características, empezando por la pantalla, que es la misma en las dos. Hablamos de un panel de 11,2 pulgadas, con tecnología LCD, así como resolución 3.2 K. Su brillo pico es de 800 nits, mientras que su tasa de refresco llega hasta los 144 Hz. Un panel que además es compatible con HDR10, HDR Vivid o Dolby Vision, que entregan imágenes coloridas y muy bien contrastadas.

Xiaomi Pad 8 | Xiaomi

En los dos casos llegan con una versión Matte, que básicamente se caracteriza por un recubrimiento en su panel mate, que reduce al mínimo los reflejos sobre ella. Ambas cuentan también con una batería de 9200 mAh, que eso sí, se cargan con diferentes potencias. En el caso del modelo estándar, de 45 W, y en el modelo Pro, esta sube hasta los 67 W.

En cuanto a dimensiones, los dos son iguales, al contar con la misma pantalla, esto quiere decir que su perfil es de tan solo 5,75 mm en ambos casos, mientras que su peso es de solo 485 gramos. También funcionan ambas con HyperOS 3.0, sobre el sistema operativo Android 16. No falta la conectividad más avanzada, como es Wifi 7, Bluetooth 5.4 o incluso una versión con conectividad 5G.

Lo que les diferencia

Pues bien, entramos en el detalle de lo que diferencia a estas tabletas. Y lo más evidente es su procesador. Que en el caso de la Xiaomi Pad 8 Pro es un potente Snapdragon 8 Elite. En la Xiaomi Pad 8, el procesador es un Snapdragon 8s Gen 4. En el caso del modelo Pro llega con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Mientras que el más avanzado ofrece 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

Xiaomi Pad 8 | Xiaomi

En las cámaras también encontramos diferencias, ya que la Xiaomi Pad 8 Pro cuenta con sensores más potentes, de 50 megapíxeles detrás, y de 32 megapíxeles delante. En el caso del modelo estándar, hablamos de un sensor de 13 megapíxeles detrás, y de otro de 8 megapíxeles delante. El precio con el que llega la Xiaomi Pad 8 Pro al mercado chino parte de los 334 euros al cambio para la versión de 8 GB+128 GB. La Xiaomi Pad 8 por su lado, parte de los 265 euros al cambio, para la versión de 8 GB+128 GB.