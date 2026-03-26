El nuevo DJI Avata 360 ofrece vuelos inmersos en súper resolución 8K

El mercado de drones domésticos está volviendo a coger velocidad de crucero, ya que estamos viendo cómo nuevas categorías de producto van aflorando para satisfacer otras necesidades de los consumidores. En este caso se trata del nuevo dron de DJI, que explora un segmento con pocos ejemplares todavía, el de los drones en primera persona, pero con una vista inmersiva de 360 grados. En esta ocasión, el Avata da un salto de gigante hacia una propuesta que nos mete de lleno en un mundo que nos permite mirar en cualquier dirección.

Precio y disponibilidad

DJI pone a la venta hoy en España su nuevo dron, aunque comenzará a enviarlo el próximo 23 de abril. Y lo hace como siempre en diferentes ediciones, como son DJI Avata 360, solo el dron, por 459 euros, DJI Avata 360 con DJI RC 2 por 719 euros. El pack Vuela Más de DJI Avata 360 con DJI RC 2 cuesta 939 euros y el pack Motion Vuela Más de DJI Avata 360 tiene un precio de 939 euros.

Ficha técnica del DJI Avata 360

El nuevo dron de DJI nos ofrece sin duda alguna un planteamiento novedoso, inédito dentro de la gama de drones de la marca, y de las primeras propuestas a nivel de mercado. A nivel de diseño es muy similar a cualquier otro Avata, pero la principal diferencia la encontramos en su cámara, que es la que puede capturar ese vídeo más inmersivo de 360 grados.

El nuevo DJI Avata 360 | DJI

Destaca por ofrecer dos objetivos intercambiables. Su objetivo de 360 grados utiliza sensores equivalentes a 1 pulgada, muy grandes, y capaces de capturar vídeo HDR en 8K/60 fps y tomar fotografías de 120 Megapíxeles con un gran nivel de detalle. Es un dron que puede captar imágenes con una gran nitidez y detalle, incluso en esas escenas con luces y sombras prominentes, gracias al alto rango dinámico, todo ello gracias a los grandes píxeles de 2.4 μm.

Su modo de objetivo único permite grabar en formato tradicional a 4K/60 fps. La lente frontal es reemplazable, por lo que el propio usuario puede sustituirla en caso de daño mediante un kit. Puede transmitir vídeo muy lejos, gracias al sistema de transmisión de vídeo O4+, que garantiza señales en directo estables e inmersivas con resolución HD de 1080p/60 fps y una potente capacidad anti-interferencias con hasta 20 km de alcance

Nos ofrece numerosos modos de grabación, como ActiveTrack 360 y Spotlight Free, que fijan y siguen a objetivos en movimiento, seleccionando automáticamente modos óptimos, replicando movimientos de cámara de nivel profesional. Estabilizador virtual aprovecha la captura en 360 grados para permitir rotaciones e inclinaciones infinitas, logrando girar el horizonte, hacer volteretas o mirar hacia atrás mientras el dron avanza. Y el modo FPV en posproducción, que brinda a pilotos con poca experiencia la posibilidad de generar vídeos dinámicos de alta velocidad.

Si hablamos de autonomía, este dron nos ofrece hasta 23 minutos de vuelo con una sola carga, lo que no está nada mal para un dron con este nivel de sofisticación que envía vídeo en tiempo real a las gafas. La detección de obstáculos es omnidireccional, lo que quiere decir que detecta obstáculos en cualquier dirección, incluso si volamos en plena noche. No hace falta introducir una tarjeta microSD al sacarlo de la caja, ya que ofrece un almacenamiento interno libre de 42GB, suficiente para grabar muchos vídeos 8K, hasta 30 minutos. Integra tecnología Wi-Fi 6, soporta velocidades de transferencia de hasta 100 MB/s, permitiendo enviar 1 GB de vídeo a la aplicación DJI Fly en tan solo 10 segundos.