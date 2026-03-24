El iPad más accesible está cerca de estrenar una nueva generación, ¿con qué novedades?

Este mes de marzo Apple ha lanzado una nueva generación de su iPad Air, que es uno de sus modelos más accesibles por precio, aunque hay un modelo que lo supera en este aspecto. Hablamos del iPad base, el original, que estaría cerca de ver cómo la duodécima generación llega al mercado. El iPad original con el paso de los años se ha convertido en el modelo base por el que muchos consumidores se inician en el ecosistema de Apple, con una tableta potente que ofrece mucha versatilidad. Ahora sabemos, tras el aluvión de lanzamientos del mes de marzo, que la firma californiana está cerca de renovarlo.

¿Qué novedades nos brindará el nuevo iPad?

Más que hablar de novedades en plural, deberíamos hacerlo en singular, ya que será una única novedad la que monopoliza las novedades de esta nueva generación. Hablamos como os podéis imaginar del nuevo chip que incorporará esta generación, que nos brindará mayor potencia y un rendimiento mucho más solvente. Al menos eso es lo que asegura Mark Gurman, el analista más cercano al entorno de Apple, que nos ha dado detalles sobre este nuevo lanzamiento de los de Cupertino.

Según sus palabras, Apple lanzará un nuevo iPad estándar con el chip A18, algo que permitirá a esta tableta ejecutar entre otras cosas Apple Intelligence, la IA generativa de los de Cupertino. Según Gurman, esto ocurrirá a la vez que se lanza iOS 26.4, lo que quiere decir que la tableta podrá ser presentada a finales del mes de mayo, así que en un par de meses podría ser una realidad esta duodécima generación.

Aunque sea su única novedad, será evidentemente de mucho calado, ya que este chip cambiará por completo la experiencia de uso con la tableta, y la hará mucho más capaz de hacer todo tipo de tareas con más rapidez y de manera más fluida. Sobre el resto de características, se espera que sea muy similar o idéntica a su predecesora, además de conservar el mismo diseño, como mucho en una combinación nueva de colores.

El iPad de 11 pulgadas de undécima generación cuenta con una pantalla Liquid Retina con tecnología True Tone, perfecta tanto si trabajas con ella como si disfrutas de contenidos. Como os contábamos, su procesador actual es un Apple A16, que rinde muy bien en todas las facetas, pero que ya palidece obviamente frente al A18, sobre todo por Apple Intelligence. El anterior chip venía acompañado de hasta 128 GB de almacenamiento.

Tiene una cámara trasera con lente gran angular de 12 Megapíxeles con capacidad para grabar vídeo en 4K y soporte para HDR Inteligente. La cámara frontal tiene una lente de 12 Megapíxeles ubicada en posición horizontal con la función de Encuadre Centrado (Center Stage) Es compatible con el Magic Keyboard Folio, el Apple Pencil con USB-C y el Apple Pencil de primera generación. Es de esperar por tanto que la mayoría de estas características se mantengan en esta nueva generación, que se estrenará en apenas un par de meses.