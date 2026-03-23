Lanzan tres nuevos relojes Casio inspirados en las icónicas cámaras Nikon

La firma nipona Casio está de nuevo en todo lo alto, después de haber pasado años difíciles con el cambio de siglo, cuando los smartwatches relegaron a un segundo plano a sus relojes digitales clásicos. Ahora sus relojes clásicos se fabrican en centenares de ediciones diferentes, desde las más económicas a las más exclusivas. Y parece que poco a poco el modelo franquicia está calando en el negocio de Casio, con ediciones de sus relojes basadas en populares productos. Pero en este caso estamos ante la interpretación de terceros fabricantes de los propios relojes de la marca japonesa. Se trata de tres nuevos modelos que recrean la esencia de algunas de las cámaras de fotos más icónicas del mercado, de la firma Nikon.

La personalidad de las cámaras Nikon en tu muñeca

En este mes de marzo, personalizadores como PPP Cameras están lanzando varias ediciones de estos relojes basadas en icónicas marcas de fotografía, lo ha hecho con Leica, y ahora le toca el turno a Nikon. Porque ha lanzado tres variantes de un modelo ya conocido, como es el Casio A168WE, que podemos decir también que es todo un icono de la gama de relojes digitales de la marca japonesa. Y es que es ese que muchos hemos llevado en la muñeca desde los 80 y que tiene un diseño inconfundible.

El nuevo Casio N168 personalizado | PPP Cameras

Aquí la diferencia radica en que este reloj, aunque se basa en ellos, tiene unos acabados totalmente diferentes, que precisamente se basan en los códigos visuales de Nikon. Lo más llamativo de los tres modelos en común, es la correa, que es la misma que utilizan las cámaras de Nikon, negra con ese ribete bordada en amarillo en los bordes, y que es lo que realmente dota de personalidad a este modelo.

Esa es la parte que realmente se ha personalizado del reloj para darle el aspecto de la marca. También han tocado algo tan importante como la pantalla, que ahora incorpora un tinte amarillo que le da un aspecto más vintage aún, pero que está directamente relacionado con el color amarillo de Nikon que también veíamos en la correa. Por lo demás, el resto de la caja de estos relojes es la misma que la de los modelos originales.

Por lo que se han centrado en cambiar correas y color de pantalla para que tenga ese toque tan personal de Nikon. Las tres versiones disponibles son las Chrome, Black y Titanium, que cambian el color de la caja, desde el clásico frontal negro con bisel cromado, al frontal totalmente negro con el bisel también con un tinte amarillo, a la edición con un frontal de color titanqio que le sienta realmente bien.

Eso sí, como toda edición especial, su precio también lo es. Ya que si quieres hacerte con uno de estos relojes, tendrás que ir a la tienda de PPP Cameras, donde tendrás que pagar unos 170 euros al cambio para hacerte con unos relojes que en su modelo original tienen un precio que parte de los 25 a 35 euros.