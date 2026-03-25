La pantalla del iPhone 18 no será tan espectacular como esperábamos

En los últimos meses hemos conocido varias informaciones alrededor del iPhone 18, una de ellas tiene que ver con su pantalla, que muchos esperamos por fin cuente con una sola cámara perforada, y deje atrás la isla dinámica. Es algo que había aparecido en varias filtraciones gracias a un nuevo diseño del Face ID bajo la pantalla. Y ahora parece que ese plan de Apple estaría en peligro, y es posible que tenga que esperar a otra generación, porque parece que era demasiado bonito para convertirse en realidad.

¿Qué va a pasar con la pantalla de los iPhone 18?

Aunque el salto a la isla dinámica ha sido positivo, dejando atrás la ceja con el Face ID, la realidad es que el objetivo final es que la pantalla de los iPhone sea como la de otros tantos móviles Android, incluso los más baratos, que tienen un diseño todo panel que solo se ve invadido por la cámara delantera. Pues bien, ese objetivo sigue ahí, pero parece que va a tener que esperar según las últimas informaciones.

El nuevo iPhone 17 | Apple

Un filtrador chino ha asegurado que tanto los iPhone 18 Pro como Pro Max seguirán contando con la isla dinámica, aunque con una novedad interesante. Esta será más pequeña que la actual, por lo que no ocupará tanta proporción del panel frontal, y por tanto tendremos disponible más pantalla. Hasta qué punto va a reducir su tamaño la isla dinámica, no se sabe para nada, y menos si hablamos de conocerlo con precisión.

Pero ya es algo que se había barajado. Ya que otras informaciones apuntaban a que Apple había conseguido integrar varios componentes del Face ID bajo la pantalla del iPhone, lo que le permitiría efectivamente reducir el tamaño que ocupa todo el conjunto en la parte delantera del teléfono. Así que seguro que Apple consigue arañar varios milímetros a esa isla dinámica de los iPhone 18.

Y puestos a imaginar, mucho nos tememos que ese gran cambio de diseño en la parte delantera del teléfono, con una pantalla solo con una cámara perforada, podría llegar de la mano de los iPhone 20 Pro, los modelos del 20 aniversario, que se esperan sean presentados el próximo año 2027. Tendría todo el sentido del mundo que Apple se vuelque en esta fecha para poder lanzar su iPhone más revolucionario a nivel visual en muchos años.

Y puestos a soñar, no sería nada descabellado pensar que Apple pudiera implementar de paso una tecnología mejorada de cámara de fotos bajo la pantalla, para que el frontal del iPhone del 20 aniversario se vea completamente todo pantalla, sin muesca alguna. Pero la realidad es que a día de hoy, nada de eso está confirmado ni parece que tenga meridianamente un hilo de conexión con la realidad futura. Pero en los estudios de desarrollo de un gigante como Apple todo debería ser posible.