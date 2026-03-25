Alerta por meningitis: siete enfermedades con las que se puede confundir

El reciente fallecimiento de una joven de 17 años en Dénia por meningitis y el brote detectado en Reino Unido de meningitis B han vuelto a poner el foco en una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente mortal. Aunque en España el riesgo de brotes es bajo, los expertos insisten en la importancia de reconocer los síntomas a tiempo, especialmente porque pueden confundirse con otras dolencias comunes.

La meningitis es una infección que inflama las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal y puede avanzar muy rápido. Esa rapidez es, precisamente, una de las claves para diferenciarla de otras enfermedades con síntomas similares.

Enfermedades que pueden confundirse con la meningitis

Tal y como revela el medio Mirror, estas son algunas de las afecciones más habituales con las que puede confundirse en sus primeras fases:

Gripe: comparte síntomas como fiebre, dolor de cabeza, fatiga o náuseas. Sin embargo, la meningitis suele añadir confusión o sensibilidad a la luz.

comparte síntomas como fiebre, dolor de cabeza, fatiga o náuseas. Sin embargo, la meningitis suele añadir confusión o sensibilidad a la luz. Migraña severa: el fuerte dolor de cabeza puede despistar, pero si aparece con fiebre o rigidez en el cuello, es señal de alerta.

el fuerte dolor de cabeza puede despistar, pero si aparece con fiebre o rigidez en el cuello, es señal de alerta. Gastroenteritis: vómitos y malestar general son comunes, aunque la meningitis evoluciona hacia síntomas neurológicos.

vómitos y malestar general son comunes, aunque la meningitis evoluciona hacia síntomas neurológicos. COVID-19 u otras infecciones respiratorias: pueden parecer similares al inicio, pero la meningitis empeora con mayor rapidez.

pueden parecer similares al inicio, pero la meningitis empeora con mayor rapidez. Sinusitis: también provoca dolor de cabeza y fiebre, pero no suele causar rigidez de nuca.

también provoca dolor de cabeza y fiebre, pero no suele causar rigidez de nuca. Encefalitis: una inflamación del cerebro con síntomas muy parecidos, que requiere pruebas médicas para diferenciarla.

una inflamación del cerebro con síntomas muy parecidos, que requiere pruebas médicas para diferenciarla. Resaca o "gripe del estudiante": en jóvenes, el cansancio, dolor de cabeza o náuseas pueden restarle importancia a los síntomas reales.

Síntomas clave a vigilar

Los expertos recomiendan prestar especial atención a señales como:

Fiebre alta.

Dolor de cabeza intenso.

Rigidez en el cuello.

Confusión.

Sensibilidad a la luz.

Convulsiones o erupciones en la piel.

Ante la aparición de varios de estos síntomas, especialmente si empeoran rápidamente, es fundamental acudir a urgencias. La detección precoz puede marcar la diferencia y salvar vidas.