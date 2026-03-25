SALUD
Alerta por meningitis: siete enfermedades con las que se puede confundir
El reciente caso en Dénia y el brote en Reino Unido reavivan la preocupación por una enfermedad cuyos primeros síntomas pueden confundirse con dolencias comunes.
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El reciente fallecimiento de una joven de 17 años en Dénia por meningitis y el brote detectado en Reino Unido de meningitis B han vuelto a poner el foco en una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente mortal. Aunque en España el riesgo de brotes es bajo, los expertos insisten en la importancia de reconocer los síntomas a tiempo, especialmente porque pueden confundirse con otras dolencias comunes.
La meningitis es una infección que inflama las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal y puede avanzar muy rápido. Esa rapidez es, precisamente, una de las claves para diferenciarla de otras enfermedades con síntomas similares.
Enfermedades que pueden confundirse con la meningitis
Tal y como revela el medio Mirror, estas son algunas de las afecciones más habituales con las que puede confundirse en sus primeras fases:
- Gripe: comparte síntomas como fiebre, dolor de cabeza, fatiga o náuseas. Sin embargo, la meningitis suele añadir confusión o sensibilidad a la luz.
- Migraña severa: el fuerte dolor de cabeza puede despistar, pero si aparece con fiebre o rigidez en el cuello, es señal de alerta.
- Gastroenteritis: vómitos y malestar general son comunes, aunque la meningitis evoluciona hacia síntomas neurológicos.
- COVID-19 u otras infecciones respiratorias: pueden parecer similares al inicio, pero la meningitis empeora con mayor rapidez.
- Sinusitis: también provoca dolor de cabeza y fiebre, pero no suele causar rigidez de nuca.
- Encefalitis: una inflamación del cerebro con síntomas muy parecidos, que requiere pruebas médicas para diferenciarla.
- Resaca o "gripe del estudiante": en jóvenes, el cansancio, dolor de cabeza o náuseas pueden restarle importancia a los síntomas reales.
Síntomas clave a vigilar
Los expertos recomiendan prestar especial atención a señales como:
- Fiebre alta.
- Dolor de cabeza intenso.
- Rigidez en el cuello.
- Confusión.
- Sensibilidad a la luz.
- Convulsiones o erupciones en la piel.
Ante la aparición de varios de estos síntomas, especialmente si empeoran rápidamente, es fundamental acudir a urgencias. La detección precoz puede marcar la diferencia y salvar vidas.
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