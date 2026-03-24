Ahora puedes abrir tu cerradura Nuki acercando tu móvil con NFC al teclado

Las cerraduras inteligentes poco a poco están encontrando un hueco en las casas de los españoles, entre la promoción que le están dando algunas empresas de seguridad y la creciente preocupación por la seguridad en nuestros hogares, muchos están optando por ellas. Y es que como sabéis, una cerradura inteligente nos permite controlar su funcionamiento desde el smartphone, y automatizarlo para que se adapte a nuestras necesidades y añada un control de acceso eficiente al hogar. Ahora Nuki mejora sus cerraduras con un potente accesorio con NFC.

Abre la puerta como pagas en cualquier tienda

Nuki ha lanzado esta cerradura para hacer más sencillo todavía el acceso al hogar con una de sus cerraduras. Para ello han lanzado el Keypad 2 NFC, una variante con esta conectividad sin contacto que permitirá acceder al hogar con acercar nuestro teléfono al teclado. Igual que lo acercas en una tienda al datáfono al pagar, con el mismo gesto podrás disfrutar de una forma mucho más sencilla de entrar en casa, sin complicaciones.

Keypad 2 NFC | Nuki

Ahora todas las cerraduras de Nuki que cuentan con compatibilidad con Matter pueden usar ya este teclado con NFC, para ello solo tienen que actualizarse con el nuevo teclado para poder empezar a utilizar esta interesante función. Con este nuevo teclado no hace falta tan siquiera abrir la app de Nuki para abrir la puerta. También se puede usar Apple Home Key o Samsung Digital Home Key en la app de wallet, si la cerradura es compatible con Matter.

De esta manera podemos abrirla también desde los móviles de Samsung o los iPhone gracias a sus aplicaciones de billetera. Como veis, todo está orientado a que el proceso de acceso al hogar sea lo más rápido posible sin sacrificar la seguridad. El nuevo teclado nos permite además un total de cinco métodos diferentes para identificarse y abrir la puerta de casa.

Con este nuevo teclado podemos almacenar hasta 20 huellas dactilares, 35 llaves Tocar para desbloquear o crear 200 códigos de acceso. A estos métodos hay que unir los que hemos visto de las apps de Apple y Samsung. Según Nuki, todo el proceso está cifrado de extremo a extremo, de tal manera que podemos sentirnos seguros con el intercambio de información que hay entre nuestro smartphone y la cerradura en todo momento.

De hecho Nuki utiliza los mismos estándares de seguridad que se utilizan en los pagos mediante NFC para garantizar que todo se desarrolla con la seguridad más extrema. Para instalar el teclado solo hacen falta algunas tiras adhesivas o tornillos, algo que se hace en cuestión de minutos. Ya podemos comprar en España el nuevo teclado Nuki Keypad 2 NFC por 179 euros, tanto desde la tienda del fabricante como en otros comercios.

Sin duda un accesorio imprescindible para nuestra cerradura si lo que queremos es simplificar al máximo el proceso de abrir la puerta con nuestro smartphone, y sobre todo, de manera segura.