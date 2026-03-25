Eyacular durante el sexo o la masturbación mejora la calidad del semen

Eyacular de manera frecuente, ya sea mediante la actividad sexual o la masturbación, mejora la calidad del ADN de los espermatozoides. Esto se debe a que el semen almacenado se deteriora rápidamente y reduce el rendimiento de estas células.

Un análisis publicado en Proceedings of the Royal Society of London Biological Sciences señala que los periodos de abstinencia sexual se asocian a daños genéticos en el esperma y a un mayor estrés oxidativo. En concreto, los espermatozoides poseen un citoplasma muy limitado, por lo que agotan su energía y capacidad de regeneración en poco tiempo.

Según explica a SINC el coautor de este trabajo e investigador de la Universidad de Oxford, Krish Sangvhi, los hombres necesitan la eyaculación para expulsar todo el semen dañado. "Así obtienen espermatozoides nuevos, y por lo tanto, más frescos –menos deteriorados– para la próxima vez", apunta.

Sus hallazgos se basan en un análisis de varias especies, desde insectos hasta mamíferos, y revelaron que el esperma almacenado durante periodos prolongados reduce el rendimiento de los gametos y en consecuencia, el éxito de la fecundación.

Concretamente, llevaron a cabo un metaanálisis de 115 investigaciones en las que participaron 54 889 hombres, junto a una exploración de 56 estudios en 30 especies no humanas. Confirmaron que los espermatozoides maduros suelen deteriorarse independientemente de la edad del varón, un proceso denominado senescencia espermática posmeiótica.

Diferencias entre machos y hembras

Asimismo, los investigadores observaron diferencias en la forma de almacenar el líquido seminal en machos y hembras animales.

Los primeros pueden preservar esperma hasta el apareamiento, mientras que los sujetos femeninos pueden conservarlo durante más tiempo por si los machos escasean.

Según expone la coautora del trabajo e investigadora en la institución inglesa, Rebecca Dean, varias hembras de insectos, aves y reptiles son capaces almacenar semen durante semanas o años gracias a órganos especializados que nutren los espermatozoides con proteínas y antioxidantes que reducen su deterioro.

Espermatozoides marcados con proteína fluorescente verde en la espermateca de una mosca de la fruta. Krish Sanghvi

Los investigadores no saben si estos procesos se replican en mujeres humanas, pero los hombres suelen producir un tipo plasma seminal que aumenta la vida útil de los espermatozoides. Además, "pueden reabsorber las células espermáticas, por lo que pueden reciclar los espermatozoides dañados", explica la investigadora.

Fertilidad humana

Actualmente, las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan de 2 a 7 días de abstinencia antes de realizarse análisis de semen o someterse a técnicas de reproducción asistida.

Sin embargo, los resultados de este trabajo sugieren que el límite podría ser demasiado alto y recomiendan eyacular 48 horas antes de concebir o proporcionar muestras para clínicas de fertilidad.

"Esto podría ser importante para técnicas de reproducción asistida como la microinyección espermática, en la que se emplea un solo espermatozoide que se inyecta directamente en el óvulo y donde la calidad del gameto debe ser alta", expresa el experto.

Espermatozoides marcados con proteína fluorescente verde en los testículos y las vesículas seminales de una mosca de la fruta macho. / Krish Sanghvi

No obstante, si predominase la cantidad antes que la calidad, habría que buscar un equilibrio entre tener muchos espermatozoides y tener buenos espermatozoides, según indican los expertos. En este caso, una abstinencia sexual de dos 2 a 3 días podría ser óptima.

Estos hallazgos podrían mejorar los programas cría en cautividad para especies en peligro de extinción, así como ahondar en los mecanismos naturales de otras especies para reducir el estrés oxidativo de los espermatozoides durante su almacenamiento.

Referencia:

Dean. R. et al. Sperm storage causes sperm senescence in human and non-human animals. Proceedings of the Royal Society of London Biological Sciences. 2025