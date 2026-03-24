Gadgets que alvarán tu Semana Santa al volante

Cómo cada año, una fecha señalada en el calendario es la Semana Santa, miles de personas saldrán esos días para disfrutar de la tradición. Pero la mayoría antes de llegar a su destino tendrán que sufrir los atascos, con el coche cargado de equipaje y la familia. Por lo que antes de emprender el viaje debemos tomar una serie de precauciones. A continuación, te contamos tres gadgets imprescindibles si estás pensando en salir de vacaciones.

Que una avería no arruine tus vacaciones

Cuando surge una avería de forma inesperada, esperar a una grúa supone perder un valioso tiempo y gran parte de la diversión, por lo que antes de llegar a esa situación lo más importante es revisar nuestro vehículo antes de salir, pero no todo se puede predecir y es por ellos que estos gadgets te va a ser de gran ayuda.

iLC OBD2/EOBD | iLC

Algo que no puede faltar en nuestros vehículos es un escáner OBD2, el cual nos ayudará con el diagnóstico y a localizar la avería. Este se conecta al puerto OBD2 de nuestro vehículo al mismo tiempo que debemos conectarlo a través de Bluetooth y sincronizarlo con nuestro teléfono. Esto permite el uso de apps como Carly o Car Scanner, lo que convierte nuestro teléfono en una estación de telemetría avanzada, desde la que podemos revisar todos los aspectos esenciales del vehículo.

Esto permite leer la centralita del vehículo identificando y borrando los errores cuando es necesario, lo que permite evaluar la gravedad del problema y decidir si es seguro seguir o debemos parar. Ya que podemos comprobar aspectos como la temperatura real de motor, realizar una revisión exhaustiva del sistema eléctrico, al mismo tiempo que ofrece lecturas de parámetros críticos para el motor, como el estado de la válvula EGR o la sonda Lambda. Sin olvidar la presión de inyección, la presión del turbo o la mezcla de combustible.

Arrancador de coches BuTure | BuTure

Otro elemento que no puede faltar es un arrancador de litio, las baterías con otros componentes de nuestro coche que suelen dar la sorpresa en el peor momento. Muchos usuarios llevan en sus vehículos las tradicionales pinzas, las cuales además de ser un engorro, necesitan la asistencia de otro vehículo para arrancar el coche. Para prescindir de estas, la solución son los arrancadores modernos los cuales cuentan de celdas de litio y su tamaño es reducido. Estos son capaces de revivir las baterías incluso desde cero, para que podamos continuar en busca de asistencia.

Compresor portátil Xiaomi | Xiaomi

Por último, no puede faltar un inflador digital portátil, para tener siempre a punto nuestros neumáticos. La presión correcta en los neumáticos es importante para evitar situaciones de peligro como reventones y pinchazos. En muchas estaciones de servicio además de haber cola en estas fechas para revisar la presión, tenemos que pagar, pues este servicio de cortesía que ofrecían ha pasado a ser de pago, por lo que es una buena opción llevar un compresor en nuestro vehículo. Podemos optar por modelos compactos como los que nos ofrece Bosch o Xiaomi, los cuales permiten ajustar la presión de los neumáticos desde cualquier lugar en el que nos encontremos, de una forma sencilla y segura, ya que el inflado se detiene al llegar a la presión exacta.