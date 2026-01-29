DJI lanza su nuevo estabilizador RS5 con seguimiento inteligente en España

El mercado de estabilizadores ya no es tan pujante como lo fue hace unos años, sencillamente porque tras su eclosión inicial, ha madurado y se ha consolidado con un pequeño grupo de fabricantes que nos traen sus modelos de referencia año tras año. Esto no quiere decir que no haya innovación o margen de mejora en unos dispositivos que ya son casi perfectos en sus cometidos. En esta ocasión DJI ha lanzado su nuevo estabilizador RS5, que nos ofrece todo lo necesario para crear contenidos de calidad y de nivel profesional.

Precio y disponibilidad

El nuevo estabilizador ha llegado hoy a España, y su precio es de 569 euros. Tenemos disponibles otros packs, que pueden llegar a precios de hasta 1318 euros en base al número de accesorios que incluyan.

Ficha técnica del nuevo DJI RS 5

Estamos hablando de un estabilizador que tiene como gran don la capacidad para equilibrar cámaras comerciales de tamaño completo en un cuerpo sorprendentemente compacto. Tiene una capacidad de carga de hasta 3 kilogramos en un diseño que apenas vamos a notar cuando lo llevamos en la mochila.

DJI ha trabajado en cambios sutiles para mejorar la experiencia de uso de su nuevo estabilizador. Ya que han rediseñado los brazos de los ejes para que el equilibrado sea mucho más fluido, algo que es especialmente útil para quienes cambian de lente constantemente en mitad de la grabación de un contenido.

Un estabilizador que hace mejor que nunca su trabajo de estabilizar el vídeo gracias a nuevos algoritmos de última generación. Con ello consigue que los planos en ángulo bajo ahora rindan como nunca, eliminando los pequeños micro saltos que suelen aparecer en mitad de una toma para arruinarla. El nuevo estabilizador integra ahora un modo de disparo vertical totalmente nuevo, que es perfecto para hacer grabaciones destinadas a redes sociales, como puede ser TikTok, así como Instagram, donde los vídeos verticales son mayoría.

El nuevo estabilizador tiene una autonomía que alcanza las 12 horas, y nos asegura cubrir jornadas completas de grabación sin tener que estar pendientes de tener un enchufe cerca de nosotros. La batería es una de las grandes mejoras de este nuevo modelo, ya que como sabéis va integrada en la propia empuñadura. Esta ahora nos ofrece una capacidad de 33,29 Wh, que es un 60% más de capacidad que la del anterior modelo, el RS4.

Por tanto, ahora nos ofrece una autonomía que alcanza hasta las 14 horas de uso continuado. Además, a la hora de cargarlo, también tarda menos tiempo, ya que esta se puede cargar al completo en tan solo 1 hora, por lo que tendremos energía para todo el día con tan solo cargarlo durante este corto espacio de tiempo. Una de las grandes novedades de este estabilizador la encontramos en el indicador visual del eje Z. Esta ayuda nos facilita mucho la tarea de mantener el estabilizador en su sitio. Por último, este DJI RS 5 llega al mercado con un peso de 1,2 kg.